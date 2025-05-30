El pueblo de Tarragona que se ha convertido en el paraíso de las magdalenas

Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Creado: Actualizado:

Mont-ral, un pintoresco pueblo de apenas 185 habitantes, se ha ganado a pulso su título de "el paraíso de las magdalenas". Ubicado en la comarca de l'Alt Camp, este encantador enclave es conocido por su horno artesanal, El Forn de Mont-ral, que produce miles de magdalenas cada semana.

Su éxito se debe a la calidad de sus productos, elaborados con ingredientes locales y de proximidad. Lo que comenzó como una pequeña tradición local, ha ido convirtiéndose en un fenómeno que atrae a turistas, excursionistas, ciclistas y golosos de todas partes, desde Girona hasta Aragón, Teruel o incluso Murcia.

El Forn de Mont-ral ofrece una variada selección de magdalenas, que van desde las clásicas de chocolate hasta opciones más innovadoras como las de requesón con frambuesas o las de piña y coco. Además, sus productos son elaborados con dos tipos de harina: trigo y espelta integral ecológica, lo que garantiza una opción para todos los gustos y preferencias.

No solo las magdalenas destacan en El Forn de Mont-ral. El lugar también es famoso por sus cocas, croissants y pan artesanal, todos elaborados con levadura madre, que pueden degustarse en un entorno único. En sus dos puntos de venta, el principal en Mont-ral y otro en Prades, los visitantes pueden disfrutar de estos manjares en un paisaje rodeado de naturaleza y tranquilidad.

La tienda principal de El Forn de Mont-ral está situada en el número 15 de la calle Major y abre todos los días de la semana, excepto los martes y miércoles, en un horario de 08:30 a 13:30 horas. Además de la tienda en Mont-ral, cuentan con un punto de venta en Prades, ubicado en la calle de la Muralla, que solo está abierto los sábados y domingos, también en el horario de 08:30 a 13:30 horas.

El pueblo de Mont-ral, enclavado entre las Montañas de Prades, es ideal para los amantes de la naturaleza. Sus bosques y montañas, junto a los ríos Brugent y Glorieta, hacen de este lugar un destino perfecto para practicar senderismo, escalada y espeleología. Además, su patrimonio monumental, como la iglesia de Sant Pere y el Molí del Fort, en Farena, añade un toque cultural a esta escapada gastronómica.

Cómo llegar a Mont-ral



Mont-ral está situado a unos 30 kilómetros al oeste de Tarragona. Desde Tarragona, lo más rápido es coger la A-27 para después coger el desvío hacia Mont-ral. Desde allí, un paisaje de colinas y valles guía a los viajeros hasta este pequeño paraíso. También es posible llegar en transporte público, aunque las opciones de autobús son limitadas, por lo que el coche sigue siendo la opción más cómoda.