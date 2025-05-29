Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Creado: Actualizado:

En el sur de Tarragona, alejada de las rutas turísticas más conocidas, se encuentra la Cala de l'Illot de l’Àliga, un auténtico paraíso escondido que ha sabido mantener su exclusividad gracias a su inaccesibilidad. Esta pequeña cala de solo 30 metros de longitud y 30 metros de ancho está situada a unos 5 kilómetros al sur de l’Ametlla de Mar, en un entorno virgen y natural que parece fuera del tiempo.

Un acceso exclusivo y algo desafiante

Lo que realmente hace que esta cala sea especial es su inaccesibilidad. Para llegar, es necesario emprender una caminata de aproximadamente 50 minutos desde el camping Ametlla, siguiendo la ruta de senderismo GR-92. Aunque el recorrido puede ser exigente, la recompensa es un paisaje impresionante y la sensación de haber descubierto un rincón secreto del Mediterráneo.

Una cala rodeada de naturaleza virgen



El acceso a la playa solo añade encanto a este lugar, que se encuentra rodeado de un entorno natural intacto. La Cala de l'Illot de l’Àliga es rocosa y, aunque tiene algo de arena, destaca por sus superficies planas que permiten tumbarse sin el engorro de la arena.

Además, sus aguas cristalinas son perfectas para los amantes del snorkel, que pueden explorar la rica vida submarina que habita en la zona. Durante la marea baja, los visitantes pueden caminar hasta la pequeña isla rocosa de l’Illot, un lugar ideal para hacer una pausa y disfrutar de las vistas.

Un destino que cautiva por su entorno y su exclusividad



El paisaje que rodea la cala es tan impresionante como la playa misma. L’Ametlla de Mar, considerada por National Geographic como un paraíso costero, cuenta con 16 kilómetros de playas variadas, desde las finas arenas de la playa del Fangar hasta las calas más salvajes, rodeadas de formaciones rocosas rojizas.

Esta diversidad de playas permite a los visitantes disfrutar de distintas experiencias, desde el relax en playas más familiares hasta la tranquilidad de calas apartadas como la Cala de l'Illot de l’Àliga. La zona también es conocida por su inclusión, con espacios ideales para los aficionados al nudismo.

Cómo llegar a la Cala de l'Illot de l’Àliga



Para llegar a la Cala de l'Illot de l’Àliga desde Barcelona, el viaje comienza cogiendo la autopista AP-7 en dirección a Tarragona, hasta llegar a la salida 39 hacia l’Ametlla de Mar, tras un trayecto de aproximadamente 1 hora y 30 minutos. Desde el pueblo, se deben seguir las indicaciones hacia el camping Ametlla, punto de partida de la ruta de senderismo GR-92, que lleva a la cala en un recorrido de aproximadamente 50 minutos a pie.