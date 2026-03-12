Los 5 mejores restaurantes de Valls para disfrutar de una buena calçotada según National Geographic

Valls sigue siendo el epicentro del calçot y un destino imprescindible para quienes buscan vivir la auténtica tradición catalana. Según National Geographic, la ciudad destaca por sus restaurantes emblemáticos donde los calçots se disfrutan en su máximo esplendor, acompañados de salsas caseras y recetas locales que dan un sabor único a la temporada.

Entre los más recomendados se encuentra Casa Félix, conocido por su técnica de asado con sarmientos de vid y su salsa casera, que combina tradición y experiencia de más de cinco décadas. Aquí, los calçots se convierten en un ritual que combina fuego, humo y sabor, mientras los comensales se preparan con baberos para disfrutar de esta delicia invernal.

Otro referente es Masía Bou, conocida como el “templo del calçot”, donde la cuarta generación de la familia continúa ofreciendo menús tradicionales desde 1929. Con salones amplios y un ambiente familiar, este restaurante combina la calçotada con otros platos típicos, preservando la esencia de la cocina catalana más auténtica.

En Masía Cervelló, en el núcleo de Fontscaldes, la propuesta destaca por el cultivo propio de calçots y la elaboración de su propia salsa, que acompaña las calçotadas en grupo. Su decoración de masía típica y el trato cercano convierten la visita en una experiencia completa, ideal para quienes buscan disfrutar de la tradición en un entorno cálido y familiar.

Cal Ganxó, en Masmolets, es el único restaurante de Cataluña que se dedica exclusivamente a las calçotadas. Aquí se sirven sobre tejas, como mandan las tradiciones, y el menú incluye también productos típicos de la zona como butifarra negra de Valls, pan de payés, crema catalana y naranja, el acompañamiento clásico de esta comida.

Más cerca del centro, La Licorera Vallenca, ubicada junto al local de la Colla Vella dels Xiquets de Valls, conserva la esencia de la última fábrica de anís de la ciudad. Aunque no se especializa solo en calçotadas, ofrece platos de temporada con calçots cultivados y salsa propia, combinando gastronomía local con un ambiente gourmet que respeta la historia del lugar.