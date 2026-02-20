El pueblo de Tarragona donde más crecen los delitos: se duplican los robos en casas y el tráfico de drogas

Imagen de archivo de un detenido por los Mossos d'Esquadra saliendo de su domicilio en una operación antidroga hecha en Valls. ACN

Valls se ha convertido en el municipio de Tarragona donde más han crecido los delitos durante el 2025. Según los datos del Ministerio del Interior, los delitos en esta localidad han crecido hasta un 11,9%, con los robos en casas duplicándose, los hurtos aumentando un 5,7% y las sustracciones de vehículos creciendo un 55%.

Además, los delitos contra la libertad sexual han subido de 13 a 20 y los relacionados con el tráfico de drogas también se han duplicado, pasando de 18 a 39 casos. En Tortosa, el incremento es más moderado pero sigue siendo relevante, con un aumento del 2,5% en los delitos convencionales respecto al año anterior.

El resto de la demarcación muestra una tendencia descendente en los delitos convencionales. Reus registró un descenso del 9,7%, Salou del 19,8% y Vila-seca del 11,7%. A nivel global, la demarcación contabilizó 38.297 crímenes convencionales, incluyendo homicidios, robos, hurtos y tráfico de drogas, lo que supone un descenso del 5,1% respecto al 2024.

Los homicidios consumados bajaron de 15 a 6 y las tentativas descendieron un 17,4%, mientras que los delitos contra la libertad sexual subieron un 12,5%, destacando como uno de los pocos incrementos en la estadística general. Si se suman los delitos convencionales y la cibercriminalidad, la provincia registró 45.255 infracciones, un 6,1% menos que el año anterior.

Por otro lado, los hurtos descendieron un 6,4%, hasta 9.965 casos, y la cibercriminalidad bajó un 11,4%. Sin embargo, los delitos relacionados con el tráfico de drogas aumentaron un 7,1%, hasta los 540 casos.