El pueblo de Tarragona que logra su primer Sol Repsol: alta cocina en un municipio de 556 habitantes

Nulles, un pequeño municipio del Alt Camp de apenas 556 habitantes, se ha convertido en protagonista gastronómico al lograr su primer Sol Repsol en la Gala celebrada en Tarragona. El restaurante QuintaForca, referente de cocina ecológica y de proximidad, ha sido reconocido por su propuesta basada en productos locales, sostenibles y de temporada.

El establecimiento está liderado por Xavier Fabra y Mercè Cabestany, quienes han desarrollado una cocina que combina tradición y modernidad, cuidando al máximo los productos y destacando la calidad de cada ingrediente. Su filosofía Slow Food se refleja en cada plato, mostrando la riqueza del territorio y respetando los ritmos de la naturaleza.

QuintaForca ofrece menús degustación diseñados para explorar toda la paleta de sabores locales. El “Tast QuintaForca” permite un recorrido sensorial por el campo y el mar cercanos, mientras que los menús de temporada permiten probar platos variados, desde entrantes sencillos hasta creaciones sorprendentes y originales, todos preparados con ingredientes ecológicos y frescos.

La experiencia en la mesa se completa con una cuidada selección de vinos y cervezas locales, incluyendo referencias biodinámicas y naturales de las comarcas tarraconenses. Cada detalle busca que el comensal se sienta parte del territorio y de la comunidad que hace posible la propuesta gastronómica.

La crítica y los visitantes avalan la excelencia del restaurante. Las reseñas destacan la armonía entre tradición y creatividad, el respeto por el producto y la cercanía de los propietarios, que logran transmitir pasión y entusiasmo en cada servicio. Esta distinción del Sol Repsol consolida a Nulles como un destino gastronómico emergente en Tarragona.

Con esta incorporación, la provincia refuerza su presencia en la Guía Repsol 2026, sumando a restaurantes que combinan tradición, innovación y compromiso con el territorio. QuintaForca se suma así a la red de locales que marcan tendencia en la gastronomía catalana, demostrando que incluso los pueblos más pequeños pueden ofrecer experiencias culinarias de primer nivel.