El pueblo de Tarragona que se llena de calçots este fin de semana: la cita que arrasa en Cataluña

Valls se prepara para recibir a miles de visitantes este domingo con la Gran Festa de la Calçotada, la celebración gastronómica más emblemática de la ciudad y uno de los eventos populares más importantes de Cataluña. La jornada girará en torno al calçot, producto típico del territorio, y combinará tradición, cultura popular y un intenso programa de actividades para todos los públicos.

Desde primera hora de la mañana, las calles y plazas de Valls se llenarán de color y aromas con demostraciones de cómo cocinar calçots a la brasa, venta de manadas de calçots, carne y longaniza local, y concursos en la plaza del Blat como el de Cultivadors de Calçots y el de Salsa de la Calçotada, donde se mostrarán las técnicas tradicionales de la famosa salsa vallenca.

Los visitantes podrán disfrutar de la calçotada adquiriendo el Lote Degustación, que incluye 12 calçots IGP Calçot de Valls, salsa, vino de la DO Tarragona, pan, carquiñolis artesanos y un 2×1 para el Museu Casteller de Catalunya. Además, en la Societat Agrícola de Valls se habilitarán mesas y parrillas para quienes quieran cocinar su propia carne, mientras la música en vivo de Miquel del Roig y El Artriste amenizará la jornada a partir de las 14 horas.

El esperado Concurs de Menjar Calçots comenzará a la 13:00 en la plaza del Pati, acompañado por los tradicionales pilars de las colles castelleres Joves Xiquets de Valls y Colla Vella dels Xiquets de Valls. Posteriormente, a las 14:00, se entregarán los premios de los concursos de Cultivadors de Calçots, Salsa de la Calçotada, Menjar Calçots, fotografía en Instagram y el Premio a la Innovación de la calçotada.

La fiesta contará también con un espacio de venta y degustación de productos locales de Salses Fruits, Castell d’Or y Europastry, y se podrá probar el vino de la DO Tarragona. La cita anual, reconocida en toda Cataluña, se ha consolidado como una de las celebraciones gastronómicas más importantes y multitudinarias, con un marcado carácter popular.

Con más de 120 años de tradición calçotaire, Valls mantiene viva su reputación como la capital del calçot. Desde finales del siglo XIX, la costumbre se ha transmitido de generación en generación, atrayendo visitantes de toda Cataluña entre noviembre y abril. La Gran Festa de la Calçotada invita a todos a descubrir y disfrutar la tradición vallenca, con el telón de fondo de la serralada de Miramar y el ambiente festivo de la ciudad.