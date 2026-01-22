Suben a 45 los muertos en el accidente de trenes de Adamuz

El número de víctimas mortales en el accidente de trenes que tuvo lugar el domingo por la tarde en Adamuz (Córdoba) ha subido a 45, dos más que en el último balance. Los efectivos de rescate que trabajan en Adamuz, en la zona del accidente, han recuperado este jueves dos nuevos cadáveres.

El número de denuncias de personas desaparecidas al accidente coincide con los cuerpos recuperados, según la estadística recogida por el Centro Integrado de Datos (CID) y difundida por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). El balance del miércoles de heridos era de 31 personas hospitalizadas, seis de ellas en el UCI, y 92 altas.