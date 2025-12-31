El pueblo más pequeño de Tarragona: 400 vecinos concentrados en solo 2 kilómetros cuadrados

El Rourell ostenta un dato singular dentro de la provincia, ya que es el municipio más pequeño de Tarragona por extensión. Con algo menos de 400 habitantes, todos ellos conviven en un término municipal que supera, por poco, los dos kilómetros cuadrados, una circunstancia que marca de forma clara la vida cotidiana y la fisonomía del pueblo.

Situado en la comarca del Alt Camp, el municipio se integra en un entorno agrícola de secano, dominado por avellanos, almendros, olivos y viñedos, y por un relieve suave, sin grandes desniveles. Este paisaje ha condicionado históricamente tanto la economía local como el trazado urbano, estrechamente vinculado a la explotación tradicional del campo.

Los orígenes de El Rourell se remontan a la Edad Media, en el contexto de la repoblación feudal posterior a la conquista cristiana. El primer núcleo habitado se desarrolló en torno a una estructura defensiva, cuyos restos todavía se conservan integrados en el casco urbano y recuerdan el carácter estratégico del asentamiento en sus inicios.

El propio nombre del pueblo ofrece pistas sobre su pasado. El topónimo “Rourell” procede del catalán roure (roble), lo que apunta a la presencia histórica de estos árboles en la zona. Sin embargo, la transformación agrícola del territorio ha hecho que hoy apenas queden vestigios de aquellos bosques que dieron nombre al municipio.

Entre los elementos patrimoniales más destacados se encuentra la iglesia parroquial de Sant Pere, de origen medieval y arquitectura sobria, acorde con las dimensiones del pueblo. También sobresale el antiguo fortín, una construcción vinculada a la antigua nobleza local que ha sido rehabilitada y que actualmente acoge bodas y eventos, convirtiéndose en uno de los espacios más singulares del municipio.