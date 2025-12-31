El mejor vino de Tarragona se hace en un pueblo de menos de 300 habitantes

El mejor vino de Tarragona, según la revista Viajar, es el Quiñón de Valmira 2023. Este tinto de la bodega Álvaro Palacios, ubicada en Gratallops (Priorat), se ha convertido en la elección destacada de la provincia y forma parte del mapa de los mejores vinos de España, que selecciona un vino por cada territorio.

Este tinto de alta gama está elaborado principalmente con garnacha, con un porcentaje menor de otras variedades, y envejece durante unos 20 meses en barricas de roble francés, lo que le aporta complejidad y elegancia. Su sabor intenso y equilibrado lo convierte en un vino ideal para maridar con carnes, asados o incluso quesos curados, destacando por su riqueza aromática y textura sedosa.

Mapa con los mejores vinos de España según la revista Viajar.Revista Viajar

La bodega Álvaro Palacios es un referente mundial del vino español. Aunque algunos de sus viñedos también se encuentran en otras denominaciones, como Rioja Oriental, la calidad de sus elaboraciones ha llevado a sus vinos a recibir máximos reconocimientos internacionales. El Quiñón de Valmira 2023 ha alcanzado 100 puntos según Robert Parker/Wine Advocate, uno de los galardones más prestigiosos del mundo del vino.

El mejor vino calidad-precio según la OCU

Aunque el Quiñón de Valmira 2023 es el vino estrella de Tarragona según Viajar, la OCU destaca otro vino español que combina calidad y precio: Caperucita Tinta, un tinto joven de la bodega Torre Oria, en Utiel-Requena (Valencia). Este vino sorprende por su sabor versátil y su precio accesible: 1,85 € la botella de 75 cl en Mercadona, ideal para quienes quieren disfrutar de un buen vino sin gastar demasiado.