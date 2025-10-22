El hospital de Tarragona premiado como el mejor de España en gestión y atención urológica

Fotografía de equipo con la distinción de Gestión Hospitalaria Global de los premios IQVIA. De izquierda a derecha: Jordi Requena, director Médico; Noemí Nieto, gerente; Josep M. de Magrinyà, director de Centro; y Montserrat Pié, directora de Enfermería.

El Pius Hospital de Valls ha recibido un triple reconocimiento en los prestigiosos Premios TOP 20 que concede la consultora IQVIA. El centro sanitario ha sido distinguido como el mejor de su categoría en dos áreas clave: Gestión Hospitalaria Global y Área de Riñón y Vías Urinarias, además de haber sido finalista en el ámbito de atención a la mujer.

Estos galardones, considerados los más relevantes del sector hospitalario en España, se entregaron la semana pasada en Madrid, en el marco de la Conferencia Hospitals TOP 20 celebrada en el auditorio Espacio Pablo VI. En esta edición han participado cerca de 200 centros públicos y privados de todo el país, consolidando el certamen como una referencia nacional en excelencia clínica y organizativa.

Los premios IQVIA TOP 20 se basan en datos objetivos obtenidos a partir del análisis de indicadores clínicos, asistenciales y de gestión. El objetivo de este programa, que cumple 26 años, es identificar y premiar a los hospitales que destacan por su eficiencia, calidad y compromiso con la mejora continua del sistema sanitario.

El reconocimiento al Pius Hospital de Valls pone en valor la labor de sus equipos profesionales, que esta semana han celebrado las distinciones recibidas. En el acto de entrega en Madrid asistieron el presidente del Consejo de Administración del centro, Martí Barberà, y el director del hospital, Josep Maria de Magrinyà.

Además de los premios obtenidos por el Pius, la gala también distinguió a otros centros punteros en áreas como Digestivo, Corazón, Sistema Nervioso, Pediatría, Respiratorio, Musculoesquelético, Urgencias y Cuidados Intensivos.