Cuidado con esta carretera de Tarragona: es una de las más peligrosas de España

Imagen de la entrada de la rotonda de las Gavarres en la T-11 llegando desde Reus. Tjerk van der Meulen

El tramo del kilómetro 17 de la autovía T-11, en Tarragona, se encuentra entre los más peligrosos del país según el último informe de Automovilistas Europeos Asociados (AEA). En los últimos cinco años, en esta vía se han registrado 90 accidentes y 139 víctimas, lo que la convierte en un punto negro de gran riesgo para conductores.

La T-11, que conecta la ciudad de Tarragona con la costa y diversas localidades del Camp de Tarragona, es una vía muy transitada tanto por vehículos particulares como por transporte de mercancías. Su configuración y el elevado tráfico la convierten en un tramo especialmente sensible a accidentes de tráfico.

Según el informe de AEA, España cuenta con más de 165.000 kilómetros de carreteras, de los que cerca de 17.700 son autopistas y autovías. Aunque la red española es de las más extensas de Europa, existen tramos críticos como la T-11, donde la combinación de tráfico intenso y ciertos puntos de la vía aumentan el riesgo de siniestros.

El índice de peligrosidad medio (IPM) de la Red de Carreteras del Estado se mantiene en 8,2, pero la T-11 destaca por superar ampliamente la media nacional. Este indicador tiene en cuenta la frecuencia y gravedad de los accidentes, así como la densidad de tráfico y la configuración de la carretera, convirtiéndolo en un referente fiable para evaluar la seguridad vial.

Los expertos de AEA recuerdan que la mayor parte de los accidentes en tramos peligrosos se deben a una combinación de factores humanos y la falta de mantenimiento o señalización adecuada. Por ello, recomiendan a los conductores respetar los límites de velocidad, mantener la distancia de seguridad y extremar la atención en los puntos críticos.

Así pues, los conductores que circulen por esta carretera de Tarragona deben extremar precauciones para así evitar accidentes. Aunque la T-11 no es la carretera más peligrosa de España, su registro de víctimas y accidentes la sitúa como un tramo para vigilar de cerca.