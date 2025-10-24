El pueblo de Tarragona donde se casó Andrés Iniesta: boda en un castillo con vistas al mar

Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Creado: Actualizado:

El 8 de julio de 2012, Andrés Iniesta y Anna Ortiz se dieron el “sí quiero” en uno de los rincones más exclusivos y románticos de Tarragona, el Castillo de Tamarit. La ceremonia, oficiada por el entonces alcalde de la ciudad, Josep Fèlix Ballesteros, reunió a más de 300 invitados y un buen número de estrellas, como Leo Messi, Xavi Hernández, Pep Guardiola, Carles Puyol, Vicente del Bosque o Iker Casillas.

El castillo donde se celebró el enlace se encuentra en Tamarit, un pueblo adscrito al municipio de Tarragona situado junto a la desembocadura del río Gaià. El castillo, situado sobre un acantilado con vistas directas al Mediterráneo, es una joya medieval rodeada de pinares, murallas y una cala de aguas cristalinas que se ha convertido en una de las más fotografiadas de la Costa Daurada.

A lo largo de los siglos, el castillo ha pasado por manos de distintas familias nobles y, en el siglo XX, fue adquirido por el millonario estadounidense Charles Deering, quien emprendió una ambiciosa restauración junto al pintor Ramón Casas. Su labor permitió recuperar buena parte del esplendor original de la fortaleza, que hoy luce en perfecto estado.

Actualmente, el castillo de Tamarit pertenece a un grupo especializado en eventos y bodas exclusivas, y se ha consolidado como uno de los espacios más deseados para celebraciones de alto nivel en Cataluña. Aunque la boda de Iniesta es la más mediática, el castillo también ha acogido ceremonias de parejas internacionales, artistas y empresarios, atraídos por su mezcla de historia, romanticismo y privacidad.

El entorno de Tamarit ofrece además una experiencia completa para quienes desean descubrir esta parte del litoral. Muy cerca del castillo se encuentra la Cala Jovera, una pequeña playa desde la que se obtiene una de las mejores vistas del conjunto amurallado. También destacan los senderos del entorno natural del Bosc de la Marquesa, ideales para paseos junto al mar entre pinos y vegetación mediterránea.

Tamarit se encuentra a tan solo 15 minutos en coche del centro de Tarragona y a unos 80 kilómetros de Barcelona. Desde Tarragona se puede acceder fácilmente por la autopista AP-7 o por la N-340, y también en tren hasta la estación de Altafulla-Tamarit, situada a pocos minutos del castillo.