Cuatro mujeres de Tarragona cancelan más de 128.000 euros de deuda: estas son sus historias

Cuatro mujeres de Tarragona han conseguido cancelar un total de 128.140 euros en deudas gracias a la Ley de Segunda Oportunidad en un solo mes. Entre los casos destaca el de una mujer que ha logrado exonerar 45.232 euros tras una complicada situación personal y familiar.

La deuda se originó al solicitar préstamos para el cuidado de sus tres hijos, a lo que se sumó el coste de traer a su madre desde Argentina por motivos de salud. Tras su divorcio y el embargo de parte de su nómina, su situación económica se volvió insostenible.

Otra de las beneficiadas, vecina de Reus, ha quedado liberada de una deuda de 52.979 euros. En su caso, el sobreendeudamiento comenzó al solicitar varios préstamos para cubrir gastos personales. Ante la imposibilidad de hacer frente a los pagos, recurrió a nuevos créditos, entrando en una espiral de endeudamiento de la que no pudo salir.

El tercer caso corresponde a una mujer que ha cancelado 23.158 euros. Su situación se originó tras pedir un préstamo para afrontar una operación de estómago. A pesar de su intención de cumplir con los pagos, sus bajos ingresos le llevaron a recurrir a créditos rápidos, generando una acumulación progresiva de deudas e intereses que terminó por hacer inviable su situación financiera.

Por último, otra mujer de Reus ha logrado cancelar una deuda de 6.771 euros. En su caso, el origen del problema fue la financiación para la compra de muebles. Aunque inicialmente podía asumir los pagos, el uso de tarjetas de crédito con altos intereses y la solicitud de nuevos préstamos para cubrirlos provocaron un endeudamiento creciente que no pudo revertir.

La Ley de Segunda Oportunidad, en vigor en España desde 2015, permite a personas en situación de insolvencia cancelar sus deudas y empezar de nuevo. Este mecanismo ofrece una vía legal para quienes no pueden hacer frente a sus obligaciones económicas.