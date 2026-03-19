Los 3 pueblos de Tarragona donde mejor se vive: el podio tarraconense de la calidad de vida

Renau, Almoster y L’Argentera son los municipios de Tarragona con mayor nivel socioeconómico en 2023, según el Índice Socioeconómico Territorial (IST) publicado por Idescat. Renau encabeza la lista con 126,1 puntos, Almoster le sigue con 123,5 y L’Argentera completa el podio con 120. Todos ellos superan ampliamente la media catalana, situada en 100 puntos, consolidándose como los pueblos donde mejor se vive de la provincia.

Estos tres municipios destacan por combinar altos niveles de renta per cápita, bajo desempleo y una población con formación académica elevada. Renau, con apenas un centenar de habitantes, mantiene su liderazgo histórico y mejora respecto al IST de 2022, que era de 124,1 puntos. Almoster y L’Argentera también presentan subidas respecto al año anterior.

Así pues, del total de los 42 municipios catalanes con el índice socioeconómico más alto, solo tres se encuentran en la provincia tarraconense. Estos municipios pequeños del interior contrastan con las zonas más pobladas, donde la dispersión socioeconómica es mayor y existen barrios con IST notablemente por debajo de la media catalana.

El Índice Socioeconómico Territorial es una herramienta que aglutina diferentes variables, como la ocupación laboral, el nivel educativo, la proporción de población inmigrante y la renta media. Su objetivo es ofrecer una fotografía clara del bienestar económico y social de cada municipio, facilitando la planificación de políticas públicas y la inversión en educación, empleo y servicios sociales.

Además de los tres municipios punteros, el IST señala que las zonas más deprimidas del Camp de Tarragona se concentran en la Terra Alta, Ribera d’Ebre, Baix Penedès y Baix Ebre, donde los IST son inferiores a la media catalana. Esto evidencia la brecha existente entre el interior con buen nivel socioeconómico y algunas comarcas más afectadas por el desempleo y la menor renta.