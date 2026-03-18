Tarragona es la segunda província de Cataluña con más desapariciones en 2025, 446

Imagen de archivo de una operación de búsqueda de la Policía Nacional.EFE/ Ismael Herrero

Las fuerzas de seguridad del Estado investigaron el año pasado 25.086 denuncias de desapariciones en España, un 5 por ciento menos que en 2024, y esclarecieron más de nueve de cada diez (95 %), la mitad de ellas en los primeros tres días tras la denuncia. En el caso de Cataluña se presentaron 3.564 denuncias, de las cuales 2.459 en la demarcación de Barcelona; 446 en Tarragona; 393 en Girona; y 266 en Lleida.

Así se refleja en el informe anual de personas desaparecidas que este martes han presentado la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, y la directora del Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES), Pilar Muniesa, a familiares de víctimas y a asociaciones y a representantes de las distintas policías y de las fuerzas armadas.

El total de denuncias corresponde a 16.024 personas (un 1,1 por ciento menos que en 2024). Y es que en un porcentaje significativo, sobre todo en el caso de los menores, una persona acumula varias denuncias por desaparición.

De hecho, del total de personas en 11.461 casos se denunció un solo episodio de desaparición, mientras que el resto -4.563- eran reincidentes, con una media de tres denuncias por persona, si bien este índice de repetición se eleva entre los adolescentes.

Precisamente, las denuncias que afectaron a menores de entre 13 y 17 años representan el 59,1 por ciento del total (casi 6 de cada 10).

En el caso de Tarragona, esta es la segunda provincia de Cataluña con más denuncias. De las 446, 278 fueron por hombres desaparecidos (58 menores) y 178 mujeres (79 menores).

Perfil del desaparecido

El perfil de las personas desaparecidas en 2025 es el de un varón (63 por ciento), mayor de edad (el 51,3 %) y de nacionalidad española (62,4 %).

Pero si se atiende al número total de denuncias de desaparición, las 25.086, un 61,4 % corresponde a personas menores de edad, mientras que un 38,6 % son mayores. Sigue prevaleciendo el sexo masculino (58,3 %) con respecto al femenino (41,7 %).

Entre las personas extranjeras, Marruecos es la primera nacionalidad con mayor número de desapariciones, seguida de Argelia, Colombia y Rumanía.

Por comunidades autónomas, las que presentaron un mayor número de casos de personas desaparecidas en 2025 son Madrid (3.874), Cataluña (3.564), Andalucía (3.333), Canarias (3.304) y Comunidad Valenciana (2.635).

Atendiendo a la provincia de desaparición, destacan Madrid (3.874), Barcelona (2.459), Las Palmas (2.238), Valencia (1.395) y Santa Cruz de Tenerife (1.066).

Asimismo, el año pasado se registraron un total de 114 denuncias de desaparición ocurridas fuera del territorio nacional. Los países con mayor número de casos fueron Francia (19), Alemania (15), Reino Unido (11) y Brasil (6). El 67,5 % de las denuncias corresponden a hombres.

Desde que se tienen registros, existen un total de 1.162 denuncias de esta casuística, con el 87,1 % de esclarecimiento.

El total de denuncias contabilizadas desde que se dispone de registros asciende a 346.870, con una tasa de resolución del 95,7 por ciento. El número de denuncias activas es de 6.874, lo que supone un incremento del 2,3 por ciento sobre el número que constaba en 2024.

Todas las denuncias activas están asociadas a un señalamiento policial por desaparición compartido con todos los países del espacio Schengen.

Estatuto de la persona desparecida

Por otro lado, la número dos de Interior se ha comprometido a trabajar en favor de un estatuto de la persona desaparecida, una reivindicación «legítima e histórica» de las asociaciones.

Calvo ha precisado que será necesario empezar a andar ese camino, que «no será fácil» y que deberá abordarse en el ámbito parlamentario.