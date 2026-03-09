De huidas voluntarias a búsquedas internacionales: las desapariciones investigadas en Tarragona

La familia de la mujer coreana, que apareció en la AP-7 en Altafulla, agradeciendo la tarea de los investigadoresMossos d'Esquadra

En la comisaría de Campclar de Tarragona, los investigadores de los Mossos d'Esquadra han trabajado en los últimos años en diferentes episodios de desapariciones que ejemplarizan la variedad de situaciones que se encuentran. Uno de los casos recientes es el de una mujer de Tarragona que denunció la desaparición de su marido, de origen africano y con quien tenía una diferencia de edad de diez años.

Durante la investigación, los agentes consiguieron localizar al hombre y hablar con él. Según les explicó, había decidido poner fin a la relación con su esposa, pero esta no aceptaba la decisión, mientras él intentaba rehacer su vida. En este caso, el «desaparecido» decide si quiere que se informe la denunciante dónde está o no. En cualquier caso, sí que se comunica que el caso deja de constar como una desaparición.

Otro episodio tuvo como protagonista a un menor de 15 años de Tarragona que se había marchado de casa y no se lo encontraba en ningún sitio. Hablando con su entorno, los investigadores descubrieron que el joven había conocido a alguien a través de la aplicación móvil y que había viajado hasta Málaga para conocer a esta persona. En este caso, la colaboración con la Policía Nacional fue clave para localizar al menor. Una vez encontrado, se informó a sus padres de su paradero para que se pudieran hacer cargo.

También destaca el caso de una mujer de nacionalidad coreana, de 55 años, que el año 2024 apareció desorientada andando por el arcén de la AP-7 a la altura de Altafulla. Los investigadores empezaron a seguir el rastro de un código QR que la mujer llevaba con una numeración.

Después de una investigación compleja, la unidad descubrió que la mujer se había marchado de un centro médico situado en Saint-Laurent-du-Pont, en Francia, desde donde había cogido un autobús hasta Cataluña. La colaboración con la Gendarmerie francesa permitió, finalmente, su identificación y el reencuentro con la familia.

Una familia de Tarragona también denunció la desaparición del progenitor, el cual se dedicaba a comprar coches en Alemania y llevarlos a España, y que llevaba dos semanas sin dar señales de vida. Después de diferentes gestiones consiguieron localizarlo en un hospital de Berlín, ya que el hombre había sufrido un accidente y había sido inconsciente.

Pero también hay casos, que a pesar de los esfuerzos de la policía autonómica, no acaban con final feliz. Este es el caso de la vecina de Torredembarra que estuvo ocho días desaparecida y que finalmente fue encontrada sin vida cerca del skate park del parque del Francolí.

Los Mossos hicieron búsqueda por todos los lugares por donde decían que se movía y se activó el helicóptero y también la unidad acuática, ya que solía pasear cerca de la playa. El hecho de que no llevara el móvil encima o que hubiera hecho uso de las tarjetas dificultó su hallazgo.

Los investigadores también hicieron el trayecto habitual de la mujer y fueron puerta a puerta para ver si alguien lo había visto. En este caso concreto, no era la primera vez que la mujer desaparecía de casa.

Por eso, se habló con el personal de la estación de tren, ya que la última vez cogió un tren hacia Barcelona y también se revisaron las cámaras de vigilancia que había en el recorrido, todo sin éxito. Finalmente, fue localizada ocho días después cerca del río Francolí, donde habría llegado andando.