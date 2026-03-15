Las obras en el túnel del Garraf cambian desde este lunes el servicio de Rodalies en el sur durante tres o cuatro meses

Les obras en el túnel del Garraf empiezan este lunes y obligarán a modificar el servicio ferroviario en corredor sur de Rodalies y Regionales durante un periodo previsto de entre tres y cuatro meses. Los trabajos harán que la circulación se realice por vía única entre las estaciones de Sitges y Garraf, lo que comportará ajustes en las frecuencias de la línea R2 Sur y la activación de un plan alternativo con autobuses que usuarios y alcaldes del territorio ven con desconfianza.

Delante de eso, la consellera Sílvia Paneque cree que el plan es «adecuado», pero no descarta hacer cambios. También se reforzará la oferta de buses ya existente con 14.400 plazas adicionales. El objetivo de las obras es reforzar la protección de las instalaciones ante la acción del mar.

Les actuaciones en el túnel del Garraf ya estaban planificadas antes de la crisis de Rodalies e incluyen intervenciones en un túnel, dos viaductos y un paso inferior con el objetivo de reforzar la estructura y mejorar la protección de las instalaciones.

Los trabajos, que ejecutará Adif con un presupuesto de más de 3 millones de euros, también prevén actuaciones de consolidación e impermeabilización para aumentar la durabilidad de la infraestructura. Sin embargo, las obras no tienen una fecha fija de final cerrada.

Servicio por vía única en Rodalies

Con respecto al servicio de Rodalies, la línea R2 Sur continuará operativa pero con frecuencias ajustadas para adaptarse a la circulación en vía única. Entre Barcelona y el Prat de Llobregat circularán ocho trenes por hora y sentido, mientras que entre Barcelona y Castelldefels habrá seis.

El tramo hasta Garraf dispondrá de cuatro trenes por hora y sentido y la conexión con Sant Vicenç de Calders quedará limitada a dos trenes por hora y sentido, que circularán en doble composición para aumentar la capacidad de pasajeros. También habrá trenes de reserva en Sant Vicenç de Calders y en Vilanova i la Geltrú para optimizar la capacidad del tramo afectado.

Refuerzo del buses

Los usuarios de los Regionales del sur serán los que notarán más cambios. Durante el periodo de obras, los viajeros irán en tren hasta el Prat de Llobregat y desde allí continuarán el trayecto hasta Sant Vicenç de Calders en autobús.

A partir de esta estación se reprenderá el servicio ferroviario habitual hacia Tarragona, Reus, Lleida, Tortosa o PortAventura. Además, en días laborables dos trenes por la mañana hacia Barcelona y dos por la tarde en sentido sur harán un recorrido desviado por Vilafranca del Penedès, hecho que alargará el tiempo de viaje en unos 40 minutos pero permitirá mantener conexiones directas con la capital catalana.

El plan alternativo también incluye el refuerzo de varias líneas de autobús interurbanas que coinciden con el corredor ferroviario afectado. En total, la oferta aumentará en unas 14.400 plazas adicionales, especialmente en conexiones entre Barcelona y municipios del Garraf y del Baix Penedès como Sitges, Vilanova i la Geltrú, Cubelles o Calafell. También se ha previsto un nuevo servicio de autobús con dos expediciones por sentido que enlazará Altafulla, Torredembarra y Barcelona en hora punta.

Plan alternativo «mal hecho»

A pesar de estas medidas, la plataforma Dignitat a las Vies considera que el plan alternativo «está mal hecho» y alerta de que los transbordos previstos entre bus y tren en estaciones como Sant Vicenç de Calders o el Prat de Llobregat, de entre dos y cuatro minutos, son difíciles de cumplir.

Desde el territorio, varios alcaldes también han expresado preocupación por las afectaciones que las obras pueden tener sobre la movilidad diaria, aunque coinciden en considerar necesarias las actuaciones para mejorar la infraestructura.

En este sentido, alcaldes del Garraf admiten que los trabajos son importantes pero temen las afectaciones que pueden provocar durante los próximos meses. Algunos municipios también han impulsado medidas complementarias, como servicios de autobús directos hacia Barcelona, para reducir el impacto de los cambios en el servicio ferroviario.

Delante de eso, la consellera Sílvia Paneque cree que el PAT es «adecuado», ya que «se ha planificado con alcaldes, alcaldesas y plataformas». Asimismo, defiende que si en los primeros días se notan «deficiencias o mejoras a implementar», se harán los cambios necesarios.