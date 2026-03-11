Altafulla y Torredembarra tendrán dos buses diarios por sentido directos a Barcelona mientras dure el corte del Garraf

Altafulla y Torredembarra tendrán dos buses diarios por sentido directos en Barcelona mientras duren las obras en la red ferroviaria en los túneles del Garraf, que tienen que empezar este próximo lunes y se tienen que alargar hasta junio. El refuerzo funcionará de lunes a viernes y será complementario en el Plan Alternativo de Transporte habilitado por Renfe y el Departamento de Territorio.

Habrá tres paradas en Altafulla, cuatro en Torredembarra y tres más en Barcelona. El primer autocar saldrá a las 6 de la mañana y el segundo a las 16.30 horas. De vuelta, los buses saldrán de Barcelona a las 7.50 y a las 18.20 horas. Los trayectos durarán 1 hora y 50 minutos.

Las paradas en Altafulla estarán en el Bufete de Altafulla, a las piscinas y a la avenida Marquès de Tamarit. En Torredembarra estarán en el paseo Miramar a la altura del paseo de la Sort y a la altura de la Sala del Mar, en la cañería entre Comarcas Catalanas y Molino de Viento, y en el CEIP Antoni Roig. Finalmente, en Barcelona el bus se parará en plaza España con Gran Vía, en la esquina de Gran Vía y calle Urgell y finalizará y empezará los trayectos a paseo de Gracia, 36.

El Ayuntamiento de Torredembarra ha apuntado que «si el funcionamiento del servicio lo requiere, se podrán llevar a cabo algunos ajustes en los horarios para optimizar los recursos». Con respecto al coste del servicio, con la tarjeta T-10 de 120 días el precio del trayecto es de 4 euros por viaje. Durante los primeros días de funcionamiento, en las paradas habrá también un autobús complementario donde se podrán adquirir las tarjetas de transporte. En todo caso, siempre se pueden comprar a la estación de autobuses de Tarragona. La recarga de la tarjeta se podrá llevar a cabo en el mismo autobús.

El alcalde de Torredembarra, Vale Pino, ha celebrado que se haya habilitado este servicio después de las peticiones del consistorio en el Departamento de Territorio.