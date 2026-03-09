El pueblo de Tarragona que regalará vacaciones gratuitas a sus mayores

El Ayuntamiento del Vendrell ha puesto en marcha una nueva edición de su programa Vacances per tu, destinado a personas de 65 años o más, que ofrece la posibilidad de disfrutar de una escapada totalmente gratuita. Este año, las salidas se realizarán los días 14 y 15 de abril con destino a Horta de Sant Joan y Gandesa, combinando turismo cultural y actividades para el ocio de la tercera edad.

Los interesados pueden inscribirse desde mañana, 10 de marzo, hasta el 23 de marzo, tanto en los SAC del Vendrell y Coma-ruga como a través del portal web municipal. La iniciativa prioriza la participación de personas en riesgo de exclusión social y busca promover un envejecimiento activo, fomentando las relaciones sociales y ofreciendo un espacio seguro y adaptado para disfrutar del tiempo libre.

Horta de Sant Joan comparte con el Vendrell el programa Paisatges dels Genis, mientras que en Gandesa se podrán conocer las obras de Cèsar Martinell en las cooperativas agrícolas, además de visitar el Museo de la Batalla del Ebro. La idea es que los participantes actúen como embajadores del municipio en estas localidades, combinando ocio y cultura.

El alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, ha destacado que «después del éxito de la primera edición, repetimos este programa de vacaciones gratuitas para la gente mayor, garantizando calidad de vida e igualdad de oportunidades. Queremos adaptar las políticas municipales a la nueva realidad demográfica, para que todas las personas, independientemente de la edad, puedan disfrutar de una vida plena».