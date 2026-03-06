La borrasca Regina no da tregua en Tarragona: mapa de los pueblos en alerta este viernes

La borrasca Regina seguirá dejando lluvias en la demarcación de Tarragona este viernes y todo apunta a que las precipitaciones continuarán durante gran parte de la jornada. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha activado avisos amarillos por intensidad de lluvia entre las 06.00 y las 18.00 horas en todas las comarcas tarraconenses, ante la posibilidad de chubascos localmente intensos.

Las comarcas afectadas por este aviso son el Tarragonès, el Baix Camp, el Alt Camp, el Baix Penedès, la Conca de Barberà, el Priorat, la Ribera d’Ebre, la Terra Alta, el Baix Ebre y el Montsià. Según la previsión meteorológica, en algunos puntos se pueden acumular más de 20 litros por metro cuadrado en apenas media hora, con precipitaciones que pueden ir acompañadas localmente de tormenta y episodios de granizo.

Además, el Meteocat mantiene activo un aviso amarillo por acumulación de lluvia en tres comarcas del sur de la provincia: la Terra Alta, el Baix Ebre y el Montsià. En estas zonas se podrían superar los 200 litros por metro cuadrado en 24 horas, especialmente en áreas elevadas, donde se prevén las acumulaciones más importantes durante el episodio.

El temporal no solo afecta a la lluvia. El servicio meteorológico también ha activado aviso amarillo en el litoral tarraconense por mala mar, con olas que pueden superar los 2,5 metros. El oleaje será principalmente de componente este y estará acompañado de mar de fondo, lo que puede provocar condiciones complicadas en la costa durante las próximas horas.

Las lluvias ya han dejado incidencias durante la noche. Los Bombers de la Generalitat han recibido una decena de avisos en la región de emergencias de Tarragona relacionados con el episodio de precipitaciones, principalmente por árboles caídos y pequeñas inundaciones, dentro de un temporal que desde el jueves ha provocado más de un centenar de actuaciones en toda Cataluña.

De cara a los próximos días, las previsiones apuntan a que la inestabilidad podría alargarse. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la probabilidad de lluvia será del 100% este viernes por la tarde y también el sábado, mientras que el domingo se mantiene en torno al 90%. La lluvia podría continuar con menor intensidad el lunes (70%), martes (85%) y miércoles (70%), antes de que el jueves de la próxima semana regrese una situación más estable en el conjunto del territorio.