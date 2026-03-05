Las tres comarcas más ricas y las tres con menos renta de Tarragona según la Generalitat

El Tarragonès es la comarca con una renta media mensual por hogar más elevado, con unos ingresos de 3.168 euros. Los datos del Informe Social 2025 elaborado por la Generalitat de Catalunya permiten analizar las diferencias de renta entre las comarcas de la demarcación de Tarragona.

Por detrás del Tarragonès se sitúan el Baix Camp, con una renta media de 3.080 euros mensuales por hogar, y la Conca de Barberà, que registra una media de 3.045 euros. Estas tres comarcas encabezan el ranking de renta de la demarcación según los datos recogidos en el informe.

Sin embargo, si se analiza el coste de vida mensual, el ranking presenta algunas variaciones. El Tarragonès también encabeza la clasificación con un gasto medio de 3.193 euros mensuales por hogar. Por detrás del Tarragonès se sitúan el Baix Camp, con un gasto de 3.162 euros, y el Alt Camp, con una media de 3.139 euros en el mes.

En el otro lado de la clasificación se encuentran las comarcas con menos renta media mensual. El Montsià es la comarca con menos ingresos, con una media de 2.529 euros mensuales por hogar. La siguen la Terra Alta, con 2.621 euros, y el Priorat, con una renta media de 2.738 euros.

Con respecto al coste de vida, las mismas comarcas también se encuentran entre las que registran menos gasto mensual. El Montsià presenta un coste de vida medio de 2.904 euros al mes por hogar, mientras que la Terra Alta se sitúa en 2.936 euros y el Priorat en 2.937 euros.

El informe también pone de manifiesto que el principal gasto de los hogares en todas las comarcas es la vivienda, que incluye el alquiler o la hipoteca, así como las facturas de luz, agua y gas. Esta partida supera ampliamente el segundo gasto más importante, que es la alimentación, y que en la mayoría de comarcas se sitúa en torno a los 500 euros mensuales por hogar.