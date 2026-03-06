La borrasca Regina seguirá activa en Tarragona este fin de semana: previsión de lluvia

La borrasca Regina continúa afectando la demarcación de Tarragona y se espera que sus efectos persistan durante todo el fin de semana. El temporal mantiene las precipitaciones activas en buena parte de la provincia, con alertas por intensidad y acumulación de lluvia en varias comarcas.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la probabilidad de lluvia será del 100% el sábado, mientras que el domingo se mantiene en torno al 90%. Las precipitaciones se esperan especialmente intensas en las zonas elevadas y en las Terres de l’Ebre, donde ya se han registrado acumulaciones destacadas durante el episodio.

Durante los primeros días de la próxima semana, la inestabilidad seguirá presente: el lunes se esperan lluvias con una probabilidad del 70%, el martes del 85% y el miércoles del 70%, antes de que el jueves de la próxima semana la situación tienda a estabilizarse parcialmente.

El Meteocat mantiene activa la alerta amarilla por intensidad de lluvia, ya que se pueden superar los 20 litros por metro cuadrado en media hora, así como la alerta por acumulación de lluvia, ya que se podrían superar los 200 litros por metro cuadrado en 24 horas.

El temporal también afecta al litoral tarraconense, con aviso amarillo por mar de fondo y olas que pueden superar los 2,5 metros. La dirección predominante del oleaje será de componente este, generando condiciones complicadas para la navegación y actividades marítimas.

Los tres puntos de la demarcación donde más ha llovido hasta este viernes por la mañana son el Parc Natural dels Ports (Baix Ebre) con 150,6 litros por metro cuadrado, Tivissa con 74 litros y Ulldecona – Els Valentins (Montsià) con 72,5 litros. Estos registros muestran cómo las zonas elevadas y el sur de la provincia están siendo las más afectadas por el temporal.