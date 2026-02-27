Los pueblos de Tarragona al límite por los cortes de luz: apagones de hasta seis horas

Alcover, Mont-ral, El Milà, Almoster, Vilaplana, Castellvell del Camp, Riudecols, L’Aleixar, Alforja, Maspujols y Pratdip denuncian cortes de luz recurrentes en los últimos meses que se han agravado con los recientes temporales de viento. Los municipios, situados en el Baix Camp y el Alt Camp, muchos de ellos en el entorno de las Muntanyes de Prades y la Serra de Llaberia, critican interrupciones frecuentes del suministro eléctrico que, en algunos casos, se prolongan durante horas.

Uno de los casos más graves es el de Alcover. La semana pasada el municipio sufrió hasta ocho interrupciones de entre diez y treinta segundos, además de un apagón de casi seis horas en un mismo día, dividido entre mañana y tarde. El alcalde, Robert Figueras, asegura que desde una incidencia “muy grave” el pasado mes de agosto las reparaciones no han mejorado la situación y denuncia que los cortes afectan a comercios, industrias y al conjunto de la ciudadanía. Cuando las interrupciones se alargan, incluso se quedan sin agua potable al no poder bombearla desde los pozos municipales.

En Vilaplana, su alcalde, Josep Bigorra, explica que sufren como mínimo un corte al mes desde agosto, algunos de hasta dos horas. También alertan de microcortes constantes que alteran el día a día y obligan a algunos restaurantes a instalar grupos electrógenos para poder mantener la actividad. El consistorio cuestiona el estado de los transformadores y de la red eléctrica y considera que las infraestructuras no se encuentran en las condiciones adecuadas.

Una situación similar se vive en Almoster. El concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, Josep Llonch, afirma que los microcortes son habituales desde hace tiempo, especialmente cuando llueve o hace viento. En la urbanización Picarany, varios vecinos han sufrido averías en electrodomésticos a causa de estas interrupciones breves pero repetidas. “Es una cosa continua”, lamentan desde el consistorio.

Los ayuntamientos también critican la falta de información por parte de la compañía eléctrica. Denuncian que, en ocasiones, los vecinos llaman para comunicar incidencias y reciben como respuesta que no consta ninguna afectación en el municipio. Además, cuando se activa el Plan Alfa por riesgo de incendio, la reposición del servicio puede demorarse durante horas, ya que los equipos deben revisar a pie los tramos de línea en zonas forestales antes de reconectar el suministro.

Por su parte, Endesa niega que exista un problema estructural en las líneas del Baix Camp y el Alt Camp y atribuye las incidencias a los fuertes temporales de las últimas semanas, con rachas de viento superiores a los 100 kilómetros por hora. La compañía sostiene que los microcortes forman parte de los sistemas de protección de la red para evitar daños mayores y asegura que trabaja en mejoras técnicas, aunque descarta por ahora la sustitución íntegra de algunas líneas, como reclaman desde Alcover.