¿Cuál es el estado de los pantanos de Tarragona?

El panorama hídrico de Tarragona ha dado un giro radical en apenas unos meses. Tras años marcados por la sequía, los principales embalses de la provincia han experimentado una recuperación notable, impulsada por las precipitaciones continuadas que han dejado varias borrascas.

De hecho, en estos momentos, el pantano de Riudecanyes se encuentra al 99% de su capacidad, el de Siurana llega al 51%, mientras que el de Gaià apenas supera el 6%, reflejando una mejoría general aunque desigual entre cuencas.

El caso más llamativo es el del pantano de Riudecanyes, que ha pasado de estar al 52,5% a principios de enero a llenarse totalmente. El salto ha sido tan significativo que el 29 de enero se realizó un desembalse de 35.000 metros cúbicos, la primera maniobra de este tipo desde 2020.

La operación, de carácter ordinario, sirvió para comprobar el funcionamiento de las compuertas y retirar sedimentos acumulados durante años de escasez. Según la Comunitat de Regants, el agua liberada apenas supuso una bajada de cinco centímetros y el nivel se recuperó en pocas horas.

En el pantano de Siurana, la mejora también es considerable, ya que ha pasado del 28,8% registrado a mediados de enero al 51% actual, con 6,1 hectómetros cúbicos almacenados. Aunque sigue lejos de los valores óptimos, representa un cambio importante. En cambio, el pantano del Gaià continúa con cifras preocupantes —solo un 6% de capacidad—, lo que evidencia que las lluvias no han tenido el mismo efecto en todas las zonas.

Las abundantes precipitaciones han devuelto la esperanza a los agricultores y comunidades de regantes, que confían en poder realizar una campaña de riego más normalizada. Aunque el alivio es evidente, los expertos insisten en mantener la prudencia, ya que la situación ha mejorado de forma notable, pero la sequía no puede darse por superada.