El supermercado que busca a 150 trabajadores en Tarragona: ofrece un sueldo de casi 1.800 euros brutos

Mercadona ha puesto en marcha este mes de febrero un proceso de selección para reforzar su plantilla de cara a la campaña de verano en Tarragona. La compañía busca incorporar a 150 trabajadores para cubrir vacantes en supermercados de la demarcación, con el objetivo de garantizar un servicio adecuado durante los meses de mayor demanda, entre junio y septiembre.

Las ofertas de empleo abarcan hasta 18 municipios, incluyendo Valls, Cambrils, Reus, Vandellós i L’Hospitalet de l’Infant, Calafell, El Vendrell, Montblanc, Altafulla, Creixell, Tarragona ciudad, Salou y Vila-seca en el Camp de Tarragona. En las Terres de l’Ebre se buscan trabajadores para Móra d’Ebre, l’Ametlla de Mar, Deltebre, Tortosa, Amposta y La Ràpita.

El salario que se ofrece por una jornada completa es de 1.734 euros brutos al mes y uno de los principales atractivos de la empresa es la formación específica que reciben los nuevos empleados desde el primer día. Esto permite desempeñar sus funciones con eficacia y seguridad, incluso sin experiencia previa en el sector.

Otro de los aspectos destacados de las condiciones laborales es la planificación horaria. La empresa entrega los horarios con antelación, concretamente el día 20 de cada mes, lo que facilita la organización del tiempo personal de los trabajadores y su adaptación a la temporada alta.

Asimismo, la compañía ofrece la jornada 5+2, que permite trabajar cinco días y descansar dos, con turnos rotativos de mañana y tarde, y sin jornadas partidas. Esta medida contribuye a mejorar la conciliación laboral y la calidad de vida de los empleados durante los meses de mayor actividad.

Las nuevas incorporaciones se integrarán en un equipo con vocación de servicio al cliente y capacidad de mejora constante, asegurando tanto a trabajadores como a clientes una experiencia satisfactoria durante la campaña de verano.