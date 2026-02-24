El grupo Cristian Lay, interesado en la compra de las plantas de Valls y Montblanc

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

La empresa Cristian Lay, que forma parte de CL Grupo Industrial, es una de las cuatro empresas interesadas en comprar las plantas de DS Smith de Montblanc e International Paper de Valls, que tienen previsto cerrar y despedir a 200 personas. La empresa extremeña que es muy conocida por su línea de cosmética también cuenta con una línea de packaging.

Según ha explicado uno de los representantes de los trabajadores, esta sería una de las mejores opciones ya que los futuros compradores mantendrían todos los puestos de trabajo. El grupo extremeño también tiene la empresa química IQOXE y una planta de reciclaje de papel en la Riba (Alt Camp).

Este martes, los trabajadores de las dos plantas se han manifestado por las calles de Tarragona para mostrar su rechazo al cierre y para decir claramente que las dos empresas son viables. La concentración se ha hecho en la Imperial Tàrraco y han iniciado una marcha hasta el Hotel Tarraco Park, donde ha previsto una reunión técnica.

Los representantes siguen negociando con la empresa y lo único que piden es mantener los puestos de trabajo. Por eso ven con buenos ojos que alguna empresa interesada pueda adquirir las dos plantas. De momento, los empleados están en huelga indefinida hasta que finalice la negociación y si no hay acuerdo irán a juicio.