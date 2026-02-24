Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Los trabajadores de International Paper de las plantas de producción de Valls y Montblanc han salido por las calles de Tarragona para mostrar su rechazo al cierre. La concentración estaba prevista para las 10 horas en la plaza Imperial Tàrraco desde donde saldrán en dirección hacia la carretera de Valencia hasta llegar en el Hotel Tarraco Park, donde hay prevista una reunión técnica. En la concentración han participado unas 150 personas, entre ellas la alcaldesa de Valls, Dolors Farré.

El cierre de las dos fábricas supondrá el despido de unas 200 personas, con más de un centenar en Montblanc y en torno a 90 en Valls. Los representantes de los trabajadores se reunieron la semana pasada con la dirección de la empresa pero no consiguieron ningún avance en las negociaciones. Los empleados han reiterado que no aceptarán el cierre y esperan que las próximas reuniones puedan abrir vías de negociación reales con la compañía.

Según ha explicado el presidente del comité de empresa de Montblanc, Antonio Muriana, «los ánimos están calientes pero tenemos que intentar llegar a algún acuerdo con la empresa para seguir trabajando». Quién ha añadido que «ayer tuvimos una reunión con algunas empresas que están interesadas en llegar a algún acuerdo para comprar las empresas. A partir de ahora veremos cómo evoluciona todo», ha añadido.

Por su parte, el presidente del comité de empresa de Valls, Albert Queralt, ha explicado que a pesar de tener cuatro ofertas económicas para vender las dos fábricas, la compañía se niega. «Quieren eliminar la competencia, crear demanda y subir los precios», ha señalado. El 19 de marzo está previsto que se inicie el cierre con el despido progresivo de 174 personas.

Los trabajadores mantienen que las dos plantas son viables y que «solo falta gente que quiera venir y nosotros seguiremos trabajando», ha añadido Muriana. Los empleados cuentan con el apoyo institucional y de la gente de Valls y Montblanc.

Según Antonio Muriana, «nuestra única opción es seguir trabajando y que no cierren las empresas», ha aclarado el representante. De momento, hay cuatro empresas interesadas en la compra de las plantas. De estas, Cristian Lay es la mejor valorada por los representantes sindicales, puesto que mantendría todos los puestos de trabajo. El grupo extremeño también tiene la empresa química IQOXE y una planta de reciclaje de papel en la Riba (Alt Camp).

De momento, desde esta mañana los trabajadores han iniciado una huelga indefinida hasta que acabe la negociación. En caso de no llegar a ningún acuerdo los trabajadores están dispuestos a ir a juicio.

En cuanto al ERE, el comité de empresa ha explicado que International Papel les ofrece lo que prevé la ley: el cobro de 20 días por año trabajado, con un máximo de 12 mensualidades.