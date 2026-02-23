Mercadona ha iniciado este mes de febrero el proceso de selección para reforzar su equipo de cara a la campaña de verano en la demarcación de Tarragona. La empresa busca incorporar a 150 personas para cubrir vacantes en sus supermercados del Camp de Tarragona y de las Terres de l'Ebre con el objetivo de garantizar un servicio óptimo y adaptado a la demanda estacional entre junio y septiembre.

Concretamente, las ofertas de trabajo en el Camp de Tarragona son para cubrir vacantes en las tiendas de Valls (Alt Camp), Cambrils, Reus, Vandellós i L'Hospitalet de l'Infant (Baix Camp), Calafell y El Vendrell (Baix Penedès), Montblanc (Conca de Barberà), Altafulla, Creixell, Tarragona ciudad, Salou y Vila-seca (Tarragonès).

Con respecto a las Terres de l'Ebre las ofertas son para Móra d'Ebre (Ribera d'Ebre), l'Ametlla de Mar, Deltebre y Tortosa (Baix Ebre), Amposta y La Ràpita (Montsià). Las ofertas de trabajo ya están disponibles en el sitio web.

En las ofertas se describen las condiciones del puesto de trabajo, como un salario de 1.734 euros brutos al mes por una jornada completa. También destaca la formación específica que reciben las nuevas incorporaciones a la plantilla desde el primer día, hecho que permite desarrollar sus funciones con eficacia y seguridad sin necesidad de experiencia previa.

Otro de los aspectos más valorados por la plantilla es la planificación horaria. En este sentido, Mercadona entrega los horarios con antelación, concretamente el día 20 de cada mes los trabajadores reciben el horario del mes siguiente, hecho que les permite organizar mejor su tiempo y adaptarse a las necesidades de la empresa durante la temporada alta. Asimismo, la compañía facilita disfrutar de la jornada 5+2, que permite trabajar cinco días y descansar dos, con turnos rotativos de mañana y tarde y sin jornadas partidas.

Las nuevas incorporaciones pasarán a formar parte de un equipo con vocación de servicio al cliente y capacidad de mejora constante, asegurando que tanto los clientes como los empleados tengan una buena experiencia durante la campaña de verano.