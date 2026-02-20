Mapa de viento en Tarragona: los municipios más afectados por la borrasca Pedro este viernes

La borrasca Pedro sigue dejando incidencias en Tarragona, aunque el episodio entra en fase de remisión. El teléfono de emergencias 112 en Cataluña ha recibido 497 llamadas desde la madrugada del jueves por incidencias relacionadas con el fuerte viento. Durante la última noche, los avisos han ido claramente a la baja, con solo 22 entre las diez de la noche y las siete de la mañana, un indicador de que la situación comienza a estabilizarse tras las horas más intensas del temporal.

Según el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), el viento todavía puede soplar con fuerza este viernes, aunque tenderá a disminuir progresivamente a partir del mediodía. Los avisos se mantienen activos hasta las 12.00 horas y las rachas pueden superar los 25 metros por segundo, es decir, más de 90 kilómetros por hora. De hecho, las ráfagas más intensas registradas durante el episodio han alcanzado los 119 km/h en l’Hospitalet de l’Infant, 106 km/h en la Riba y 101 km/h en Ulldecona, mientras que en Tarragona ciudad se han quedado en 56 km/h.

En estos momentos, la alerta naranja por peligro alto sigue vigente en el Baix Penedès, Baix Camp, Tarragonès, Baix Ebre y Montsià, mientras que el Alt Camp se mantiene en alerta amarilla. El resto de comarcas de la demarcación ya no tienen avisos activos. El plan Ventcat, activado por Protecció Civil de la Generalitat, sitúa el grado de peligro en 3 sobre 6 y prevé que la situación quede normalizada a lo largo del día.

Los Bombers de la Generalitat han seguido atendiendo incidencias durante la madrugada. Entre las nueve de la noche y las ocho de la mañana han realizado 13 salidas en el Camp de Tarragona y las Terres de l’Ebre, la mayoría por caída de árboles y para asegurar elementos inestables.

En las horas más críticas del jueves por la tarde, entre las siete y las nueve, llegaron a recibir 103 avisos en el Camp de Tarragona y 16 en las Terres de l’Ebre. En Reus, por ejemplo, tuvieron que cortar una palmera de grandes dimensiones en la avenida Salou ante el riesgo de caída, mientras que en Torredembarra actuaron en el polideportivo municipal tras levantarse varias placas metálicas del techo por la fuerza del viento.

A diferencia de la jornada anterior, este viernes ya no hay restricciones para camiones en la AP-7 entre Cambrils y Amposta y la circulación ferroviaria, incluida la conexión hacia Valencia, ha recuperado la normalidad. Aunque el viento todavía soplará con intensidad en algunos puntos, la tendencia es claramente descendente y se espera que al mediodía la situación quede prácticamente normalizada.