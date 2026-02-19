De polígono industrial a zona de ocio en Tarragona: karting, pádel, rocódromo y tablao flamenco

El polígono Francolí, tradicionalmente conocido por sus talleres y empresas de logística, se ha transformado en los últimos años en un punto de referencia de ocio y cultura en Tarragona. La llegada de nuevas actividades ha convertido la zona en un espacio diverso que combina deporte, entretenimiento y gastronomía.

En el polígono se han instalado pistas de pádel, un rocódromo y un circuito de karting, atrayendo a familias, grupos de amigos y aficionados de distintas disciplinas. Estas instalaciones han dado un nuevo impulso a un polígono que hasta hace poco solo se asociaba con el trabajo industrial.

La oferta gastronómica ha acompañado la transformación, con locales como Sushi K10 y otros restaurantes que permiten disfrutar de comidas y tapas mientras se practica o se asiste a actividades de ocio. Este ecosistema busca que los visitantes pasen más tiempo en la zona, mezclando deporte, gastronomía y diversión.

Más recientemente, se ha sumado un tablao flamenco llamado La Taílla, que ofrece espectáculos en vivo cada fin de semana. Este espacio busca ampliar la oferta cultural del polígono, combinando tradición musical con la proximidad y la accesibilidad que ofrece la ubicación industrial.

Detrás de estas iniciativas se encuentran promotores locales con una visión de revitalización del espacio urbano, como Joselete Carmona y Carles Castillo, quienes han invertido tiempo y recursos en convertir una nave en un tablao flamenco. La Taílla abre viernes y sábados de 20.30 a 00.00 horas, siempre con espectáculo flamenco en directo.

Con más de 300 empresas y 2.000 trabajadores en la zona, y la mejora pendiente del asfaltado anunciada por el Ayuntamiento, el polígono Francolí se consolida como un modelo de reconversión de espacios industriales en centros de ocio urbano, un ejemplo de cómo la cultura, el deporte y la gastronomía pueden coexistir en un entorno inesperado.