El pueblo de Tarragona donde más baja el precio para comprar un parking en Cataluña: cae un 24%

Valls se ha convertido en el municipio de Cataluña donde más cae el precio de los parkings, tras registrar un descenso del 24% en 2025, según un informe del portal inmobiliario Fotocasa. La media pasó de 12.092 euros en 2024 a 9.189 euros el año pasado, lo que sitúa a la localidad como la que más ha reducido el coste de compraventa de plazas de aparcamiento de toda la comunidad.

Este descenso rompe con años de subidas continuadas en el mercado catalán, que llegó a experimentar incrementos interanuales de hasta el 7,9% en 2022. Aun así, pese a la caída registrada, el precio medio de los parkings en Cataluña se mantiene en 13.734 euros, el tercero más alto de la última década.

El estudio de Fotocasa señala que la mayoría de ciudades catalanas, un 52%, han visto cómo bajaban sus precios, aunque algunos municipios siguen superando los 23.000 euros por plaza, como Roses, el Prat de Llobregat, Sitges y Salou. Por el contrario, localidades como Alcarràs, Amposta o Sant Martí de Centelles se mantienen como las más asequibles.

En el ámbito urbano, Barcelona presenta una evolución desigual. Mientras distritos como Horta-Guinardó y Nou Barris registraron incrementos del 4,8%, otros como Sant Andreu vieron cómo los precios descendían un 4%. Sarrià-Sant Gervasi sigue siendo la zona más cara de la ciudad, aunque con un retroceso del 2,8%.

A nivel nacional, Cataluña se encuentra entre las cuatro comunidades donde más se ha reducido el precio de los parkings, aunque muy por debajo de regiones como Aragón (-5,5%) o Asturias (-4,1%). Canarias, por el contrario, lidera los incrementos con un 20,4%, mientras que la media española se situó en 14.011 euros, con una subida del 1,7%.

María Matos, directora de estudios y portavoz de Fotocasa, ha señalado que el año 2025 marca un "punto de inflexión" en el mercado catalán, con la primera caída significativa desde 2020 y un ajuste moderado tras años de subidas constantes. Para los expertos, esta tendencia refleja una mayor estabilidad y puede favorecer la compraventa de parkings en municipios como Valls.