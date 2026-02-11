Los Bombers atienden 68 avisos por el viento, 8 en Tarragona y 1 en el Ebre

Imagen de archivo de un árbol caído por el anterior temporal de viento en Mont-roig del CampACN

Los Bombers han atendido 68 avisos entre la medianoche y las siete de la mañana por el fuerte viento que afecta Cataluña. La mayoría se han concentrado en la región de emergencias Norte (33), seguimiento de la sur (22) y la de Tarragona (8). Por otra parte, el teléfono de emergencias 112 ha recibido 99 llamadas por 68 incidentes hasta las seis de la mañana. Les comarcas con más llamadas han sido el Barcelonès (40,40%), el Vallès Oriental (17,17%) y el Occidental (14,14%). Por municipios, Barcelona ha recibido 36 llamadas, Cabrera de Mar 7, Vilanova del Vallès 6 y Sabadell 4.

Durante la madrugada, el viento ha soplado con mucha fuerza en las comarcas de Barcelona y Tarragona, con rachas que han superado el 80 km/h.

Por ejemplo, se ha llegado a los 101 km/h en el Perelló, 80 km/h en Mont-roig del Camp, 75 km/h en Tarragona, según el Meteocat. Protección Civil tiene activada la alerta del plan Ventcat.