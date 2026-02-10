Diari Més
La borrasca Nils llega a Tarragona: las comarcas que se verán más afectadas por el temporal

El Meteocat ha activado la alerta naranja y la amarilla en varias comarcas tarraconenses por la llegada de Nils

Imagen de archivo de una persona resguardándose de la lluvia bajo un paraguas.

Daniel Cabezas Ramírez
Daniel Cabezas RamírezRedactor

La llegada de la borrasca Nils activará este miércoles y jueves alertas meteorológicas en varias comarcas de Tarragona, con especial incidencia en el litoral y el prelitoral. El Meteocat ha decretado el aviso naranja por fuertes rachas de viento en el Baix Penedès, el Tarragonès, el Alt Camp y el Baix Camp, mientras que otras cinco comarcas permanecerán en alerta amarilla ante un episodio de inestabilidad marcado por el viento y el mal estado de la mar.

En concreto, estarán en aviso amarillo la Conca de Barberà, el Priorat, la Ribera d’Ebre, el Baix Ebre y el Montsià. Según las previsiones, las rachas de viento podrían superar los 70 km/h y alcanzar puntualmente valores cercanos o superiores a los 90 km/h en zonas expuestas, especialmente entre la madrugada del miércoles y la mañana del jueves, el tramo más complicado del episodio.

Además del viento, la borrasca Nils dejará un notable temporal marítimo en el litoral tarraconense, con fuerte oleaje y condiciones adversas para la navegación y las actividades costeras. Protecció Civil ha activado los protocolos preventivos y recomienda extremar las precauciones, asegurar objetos en balcones y terrazas y evitar zonas marítimas durante los momentos de mayor intensidad del temporal.

El episodio se enmarca en una semana de tiempo muy variable en Cataluña, con cambios bruscos de temperatura y precipitaciones intermitentes. De hecho, aunque las rachas de viento disminuirán, la Aemet espera que el viernes se produzcan precipitaciones y que la cota de nieve se pueda situar entre los 1.300 y los 1.100 metros.

