La borrasca Nils llega a Tarragona: las comarcas que se verán más afectadas por el temporal

La llegada de la borrasca Nils activará este miércoles y jueves alertas meteorológicas en varias comarcas de Tarragona, con especial incidencia en el litoral y el prelitoral. El Meteocat ha decretado el aviso naranja por fuertes rachas de viento en el Baix Penedès, el Tarragonès, el Alt Camp y el Baix Camp, mientras que otras cinco comarcas permanecerán en alerta amarilla ante un episodio de inestabilidad marcado por el viento y el mal estado de la mar.

En concreto, estarán en aviso amarillo la Conca de Barberà, el Priorat, la Ribera d’Ebre, el Baix Ebre y el Montsià. Según las previsiones, las rachas de viento podrían superar los 70 km/h y alcanzar puntualmente valores cercanos o superiores a los 90 km/h en zonas expuestas, especialmente entre la madrugada del miércoles y la mañana del jueves, el tramo más complicado del episodio.

Además del viento, la borrasca Nils dejará un notable temporal marítimo en el litoral tarraconense, con fuerte oleaje y condiciones adversas para la navegación y las actividades costeras. Protecció Civil ha activado los protocolos preventivos y recomienda extremar las precauciones, asegurar objetos en balcones y terrazas y evitar zonas marítimas durante los momentos de mayor intensidad del temporal.

El episodio se enmarca en una semana de tiempo muy variable en Cataluña, con cambios bruscos de temperatura y precipitaciones intermitentes. De hecho, aunque las rachas de viento disminuirán, la Aemet espera que el viernes se produzcan precipitaciones y que la cota de nieve se pueda situar entre los 1.300 y los 1.100 metros.