Confirmado por la URV: los destinos favoritos de los vecinos de Tarragona cuando van de viaje

Un estudio de la Universitat Rovira i Virgili ha puesto cifras y patrones a los hábitos de viaje de los residentes en el Camp de Tarragona y las Terres de l’Ebre. El informe, elaborado a partir de datos de telefonía móvil, permite conocer hacia dónde se desplazan los habitantes de estas comarcas cuando viajan fuera de su municipio y qué territorios concentran la mayor parte de sus escapadas.

La investigación ha sido desarrollada por la Cátedra para el Fomento de la Innovación Empresarial de la URV en colaboración con las cámaras de comercio de Tarragona, Reus, Tortosa y Valls. El análisis se centra en los desplazamientos con pernoctación realizados a lo largo de 2024 y ofrece una radiografía detallada de la movilidad turística interprovincial.

Uno de los datos más relevantes es la mayor intensidad viajera en el Camp de Tarragona, donde cada residente realiza de media más de tres desplazamientos interprovinciales al año. En cambio, en las Terres de l’Ebre la cifra es sensiblemente inferior, con una media de 1,7 viajes por persona, lo que refleja dinámicas territoriales y sociales diferenciadas.

El informe también pone de relieve el fuerte atractivo que ejerce Barcelona. En el caso del Camp de Tarragona, casi dos de cada tres viajes fuera de la demarcación se dirigen hacia el norte, con un peso muy destacado del área metropolitana barcelonesa, que se consolida como principal polo receptor de escapadas.

La tendencia es distinta en las Terres de l’Ebre, donde el 60 % de los desplazamientos interprovinciales se orientan hacia el sur. Las comarcas de Castellón y del conjunto del País Valenciano concentran la mayor parte de estos viajes, una preferencia que el estudio vincula a la proximidad geográfica y a relaciones sociales y funcionales ya consolidadas.

Más allá de los grandes flujos, el análisis subraya el peso del turismo de proximidad. La mayoría de los desplazamientos de los residentes del Camp de Tarragona se producen dentro de Cataluña, especialmente hacia las provincias de Barcelona, Girona y Lleida. Este comportamiento refuerza el protagonismo de las escapadas cortas, las segundas residencias y los viajes frecuentes a destinos cercanos.