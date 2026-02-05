El pueblo de Tarragona que vibrará con carreras de caballos este fin de semana

Vila-seca vivirá este domingo la celebración del Cós de Sant Antoni, declarado Elemento Festivo Tradicional de Interés Nacional. Tras el aplazamiento del pasado 18 de enero debido a las intensas lluvias que dejaron la pista en malas condiciones, la cita finalmente se celebrará este fin de semana en el Parc de la Torre d’en Dolça a partir de las 12 del mediodía, con la participación de 19 caballos pura sangre ingleses.

La competición contará con tres carreras. La primera, el Premi Torre d’en Dolça, recorrerá 1.700 metros y reunirá a cinco participantes. Le seguirá el Gran Premi Ajuntament de Vila-seca, de 2.500 metros, con siete caballos compitiendo por la victoria. Para cerrar la jornada, la carrera Premi Patronat Municipal de Turisme de Vila-seca, también de 1.700 metros, contará con otros siete caballos en acción.

Durante el siglo XX, estas carreras se celebraron en diferentes lugares del municipio, como el entorno del estadio o la actual urbanización del Castell, donde la última se celebró en el 2000. Desde el 2001, este evento se lleva a cabo en el circuito hípico de la Torre d'en Dolça, que en esta edición celebra 25 años como sede del Cós de Sant Antoni.