Los mejores lugares de Tarragona para ver el eclipse solar de agosto: se podrá disfrutar al 100%

El próximo 12 de agosto, el cielo de Tarragona será testigo de un fenómeno astronómico único, un eclipse solar total que, por primera vez en más de un siglo, podrá contemplarse al 100% en zonas de la provincia. Expertos en astronomía recomiendan buscar ubicaciones estratégicas dentro de la demarcación tarraconense para disfrutar del espectáculo con la máxima visibilidad.

Según los mapas de probabilidades meteorológicas y las evaluaciones de los especialistas del Parc Astronòmic del Montsec, los puntos del interior y del sur de Tarragona presentan las condiciones más favorables para observar el eclipse, evitando las nubes y posibles tormentas que afectan más a la franja costera. El fenómeno tendrá lugar a las 20.30 horas, pocos minutos antes de la puesta de sol, lo que añade un toque de espectacularidad al evento.

El Govern ha propuesto 27 emplazamientos seguros en toda Cataluña, de los que varios se encuentran en Tarragona. En el Tarragonès se han seleccionado Altafulla, Constantí, Salou, Tarragona y Torredembarra, en el Baix Camp, Cambrils, Montbrió del Camp y Reus, en el Baix Ebre, l'Aldea, l'Ametlla de Mar y Camarles, en el Montsià, Alcanar, Amposta y Santa Bàrbara, en la Ribera d'Ebre, Móra la Nova, en la Terra Alta, Gandesa, en el Alt Camp, Valls, y en el Baix Penedès, el Vendrell.

Para la observación segura del eclipse, los especialistas insisten en el uso de gafas homologadas, con filtros adecuados para evitar daños oculares. Estas gafas, económicas y reutilizables, permiten contemplar el sol durante el breve período del eclipse, que durará entre 30 segundos y poco más de un minuto en la zona.

Los centros de divulgación científica están preparando actividades pedagógicas durante los días previos, explicando cómo y dónde observar el eclipse de forma segura. Además, se aprovechará la oportunidad para acercar la astronomía al público general y a los escolares, con talleres, proyecciones y sesiones educativas que destacan la importancia científica y cultural del fenómeno.

El eclipse coincidirá también con la conocida lluvia de meteoros de las Perseidas, lo que añade un aliciente extra para los aficionados al cielo. Las autoridades de Tarragona y de toda Cataluña coordinan dispositivos de movilidad y seguridad, garantizando que el evento se viva con tranquilidad y que los ciudadanos puedan disfrutar de este espectáculo astronómico excepcional sin inconvenientes.