El uso del catalán cae un 20% en Tarragona en solo dos décadas

El uso del catalán ha retrocedido de forma significativa en Tarragona en los últimos 20 años, mientras que las Terres de l’Ebre se mantiene como el territorio con mayor presencia de la lengua. Según la última Enquesta d’usos lingüístics (2025), solo un 37,9% de los habitantes del Camp de Tarragona utiliza el catalán como lengua principal, frente al 54,4% en 2003. En las Terres de l’Ebre, el retroceso ha sido del 89,4% al 66,5%, pero sigue siendo el territorio con más hablantes habituales.

El uso del catalán ha disminuido en todos los ámbitos, en las amistades, en el trabajo, en los estudios, en el comercio y en los servicios. Con los amigos, únicamente el 15% habla exclusivamente en catalán, mientras que el castellano predomina en un 31%. Incluso en entornos donde el catalán era mayoritario hace dos décadas, como el comercio, la banca o la sanidad, ahora ha quedado por debajo del castellano.

El retroceso afecta también a los hablantes exclusivos. En el ámbito médico, el uso exclusivo del catalán ha caído del 41% al 26%, y en el pequeño comercio del 35,6% a menos del 20%. En el entorno administrativo, la presencia de la lengua varía, siendo más alta en la administración local y de la Generalitat y más baja en la justicia y con la policía.

Territorialmente, el entorno metropolitano sigue siendo donde el catalán tiene menor presencia, con solo un 24,7% de uso exclusivo. Por el contrario, las Terres de l’Ebre mantienen un 66,5% de hablantes habituales, mientras que la Catalunya Central alcanza un 59,6% y es el territorio donde menos ha retrocedido.

El estudio también refleja que solo un 22,4% de los ciudadanos inicia siempre las conversaciones en catalán, frente a más del 55% en las Terres de l’Ebre y casi la mitad en la Catalunya Central. La tendencia indica que la lengua se mantiene más en territorios rurales o con mayor tradición de uso frente a las zonas urbanas y metropolitanas.

Finalmente, se observa un aumento de quienes no muestran intención de usar el catalán en el futuro, pasando del 19,7% al 29,6%. Mientras tanto, los que desearían hablar solo o más catalán caen del 34% al 27,8%, consolidando la tendencia a la baja en el uso social de la lengua en la región.