Tarragona, segunda provincia de Cataluña con una mayor incidencia y mortalidad por cáncer

Publicado por Redacció ACN Creado: Actualizado:

La demarcación de Tarragona es la segunda con la incidencia más alta y mortalidad por cáncer tanto en hombres como en mujeres, según datos del Departamento de Salud (Estadísticas del cáncer en Cataluña 2024). En el 2024, la incidencia de cáncer en mujeres fue de 1.974 y la mortalidad de 731, mientras que la incidencia en hombres fue de 2.739 y la mortalidad de 1.117.

Ante estos datos, el Colegio de Enfermeras de Tarragona (CODITA) alerta de la necesidad de detectar precozmente estas patologías. "Detectar el cáncer a tiempo es un pilar fundamental para el tratamiento con éxito de esta enfermedad", señalan en un comunicado. Identificarlo en etapas iniciales incrementa "significativamente" las posibilidades de éxito y reduce la mortalidad.

En este sentido, el secretario de CODITA, Gerard Mora, ha aseverado que es fundamental recordar a la ciudadanía la importancia de seguir los cribados, ya que se estima que se podrían cuidar hasta el 90% de los casos de cáncer de colon y recto si se detectan precozmente. Además, la detección precoz también puede reducir la mortalidad. En el caso del cáncer de mama, la detección temprana puede reducir la mortalidad entre el 25% y el 31%.

Barcelona es la primera demarcación



Con respecto al resto de demarcaciones, Barcelona es la primera en incidencia y mortalidad tanto para hombres (incidencia 17.562 mortalidad 7.202) como para mujeres (incidencia 13.760, mortalidad 5.216). En Girona, en los hombres hay una incidencia de 2.520 y una mortalidad de 1.015, mientras que en las mujeres es de 1.812 y 671, respectivamente. Finalmente, en Lleida la incidencia en hombres es de 1.472 y la mortalidad de 608, y en mujeres encontramos una incidencia de 1.029 y una mortalidad de 399.

Cáncer de próstata es el primero en Tarragona

En la demarcación de Tarragona, la incidencia y mortalidad es superior en hombres que mujeres. Por tipo de cáncer, la incidencia en el territorio es también la segunda más alta (tanto para hombres como para mujeres) seguida de Barcelona.

En el caso de los hombres, el cáncer de próstata es el que tiene una incidencia más elevada con 551 casos, seguido del de colon con 487, tráquea, bronquios y pulmón con 431 y vejiga urinaria con 313. El cáncer con menor incidencia es para el linfoma de Hodgkin. Este orden de incidencia es igual en el resto de provincias.

Con respecto a las mujeres, el cáncer con más incidencia es el de mama con 577 casos, seguido del de colon con 287, tráquea, bronquios y pulmón con 138 y sistema nervioso con 105. El cáncer de laringe es el que tiene una menor incidencia. También se repite el mismo orden de incidencia en el resto de Cataluña.

El cáncer de mama, el más mortífero

En la misma línea que la incidencia, en mortalidad, las comarcas tarraconenses y ebrenses también ocupan la segunda posición por detrás de Barcelona. En el caso de los hombres, la mortalidad fue de 1.117 en Tarragona, 7.202 en Barcelona, 1.015 en Girona y en Lleida 608. En las mujeres, en Barcelona murieron 5.216, en Tarragona 731, en Girona 671 y en Lleida 399.

El cáncer que provoca más mortalidad entre los hombres es el de pulmón con 291 muertes, seguido del de colon con 150, próstata con 99, páncreas con 72 e hígado con 65. El cáncer con menor mortalidad es el linfoma de Hodgkin. En el caso de las mujeres el más mortífero es el de mama que supuso 112 muertes, seguido del de colon con 102, pulmón con 97, páncreas con 67 muertes y ovarios con 40. En el caso del cáncer con menor mortalidad, también es igual en todas las provincias, es el de laringe, que supuso 2 muertes en la demarcación de Tarragona.