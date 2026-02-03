Un macroparque de 2.000 m² llega a Tarragona con camas elásticas y toboganes gigantes

Imagen de archivo de uno de los parques de Pokiddo en Madrid.Pokiddo

Tarragona contará con un enorme parque de ocio cubierto pensado para familias, pero también para los más pequeños. El área comercial de Les Gavarres incorporará un macroespacio de entretenimiento con camas elásticas, toboganes y juegos de gran altura.

El proyecto ocupará más de 2.000 metros cuadrados y alcanzará cerca de 10 metros de altura. La instalación será gestionada por Pokiddo, empresa especializada en parques de ocio interiores, y la operación se ha cerrado mediante un acuerdo promovido por AdS Retail Real Estate, responsable de la comercialización de Les Gavarres.

El macroparque se situará junto a grandes cadenas ya consolidadas, como Carrefour, Bauhaus, Jysk, Kiwoko, Norauto o Action, zonas que concentran buena parte del flujo de visitantes del recinto. La incorporación del parque se suma a otras recientes y futuras aperturas, como las salas de cine Ocine o el próximo gimnasio Vivagym.