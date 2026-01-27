Adif eleva a 29 las actuaciones «de urgencia» que está haciendo en la red ferroviaria, algunas en Tarragona

Publicado por Redacció ACN Creado: Actualizado:

Adif prevé acabar «a lo largo de esta semana» todas las inspecciones en la red ferroviaria con el objetivo que todas las líneas puedan quedar «desbloqueadas» y la situación actual quede resuelta. Así lo ha afirmado en rueda de prensa el director de construcción de obras de Adif, Ángel Contreras, que no ha querido precisar qué líneas podrían ponerse en marcha enteras primero. Adif ha elevado de 23 a 29 las actuaciones «de urgencia» que está haciendo en la red, con una 50 de equipos y unos 150 técnicos desplazados.

El presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña, ha explicado que la caída del sistema del lunes se debió a un «error» de la empresa de software, y no a ningún «sabotaje» y dicho que han iniciado los trámites jurídicos para reclamar responsabilidades.

«Las inspecciones van muy bien, van muy avanzadas y creemos que a lo largo de esta semana, todas las líneas podrían estar prácticamente desbloqueadas», ha explicado Contreras, que ha defendido que el plan de inspecciones pactado con los maquinistas incluye hasta unas setenta revisiones a hacer, de las cuales una treintena son de urgencia. Así mismo, ha remarcado que es un «plan abierto» y que se pueden incorporar más inspecciones.

Incidencia en el CTC

En cuanto a la caída del Centro de Tráfico Centralizado (CTC) de Rodalies de lunes, el presidente de Adif ha culpado a un fallo del suministrador del software. En concreto, se trata de un software que instalaron hace tres meses y que utilizan durante las noches para poder implementar un nuevo sistema de señalización en la R1, donde circularán los trenes nuevos.

«En conclusión, no ha habido sabotaje, no ha habido ciberataque, ha sido un error de software, un error de software motivado por la empresa tecnología que estaba desarrollando e implantando el nuevo sistema de gestión ferroviaria», ha dicho.

Preguntado por si pedirán responsabilidades a Simens, que es la compañía tecnológica encargada del software, ha detallado que ya ha dado «orden a los servicios jurídicos de Adif para que recojan el expediente completo y apliquen la reglamentación» competente.