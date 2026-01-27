MOBILITAT
Ni sabotatge ni ciberatac: un error del software va fer caure el centre de control d'Adif
El gestor parla de funcionament «anòmal» d’un sistema tecnològic renovat el 2018
Adif ha apuntat a una fallada del subministrador del software com a causa de la caiguda del Centre de Trànsit Centralitzat (CTC) de Rodalies, segons ha avançat La Vanguardia i han explicat fonts del gestor de la infraestructura a l’ACN. En roda de premsa aquest dilluns, el president de l’empresa, Pedro Marco de la Peña, va parlar de funcionament «anòmal» del sistema i va descartar que la incidència es degui a la manca de recursos dedicats. «No és un problema d’inversió, no és un problema d’innovació ni d’obsolescència de la tecnologia», va dir, tot detallant que el sistema tecnològic es va renovar el 2018 de la mà de la companyia Siemens.
Segons va detallar Marco de la Peña, el sistema informàtic que controla el trànsit ferroviari es va «autobloquejar» a les 6.20 h perquè «detectava que no tenia un control segur i redundant de la senyalització». També es van registrar que «algunes interaccions» amb el sistema de comunicació de l’operadora Renfe «funcionaven malament».
Grup de treball pel canvi climàtic
D’altra banda, Santano ha avançat que han proposat crear un grup de treball de la Generalitat i el Ministeri de Transports, amb totes les empreses que pengen d’ambdues d’institucions, per abordar l'impacte del canvi climàtic a la infraestructura ferroviària de Catalunya, «que és especialment significatiu en relació amb el que pot passar a altres llocs d'Espanya».