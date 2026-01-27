Los cortes en Rodalies se mantendrán hasta el viernes y para el lunes se prevé «normalidad»

La portavoz del Gobierno y consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha anunciado este martes que el calendario con lo que trabaja el ejecutivo para solucionar el caos de estos últimos días en Rodalies contempla que el próximo lunes ya haya «normalidad» en el servicio, tal como funcionaba «antes de la crisis».

En rueda de prensa, la consellera ha adelantado que se prevé mantener los cortes y los «efectivos» sustitutivos «hasta el viernes, con el mismo sistema que ahora mismo», y que «el fin de semana se podrán ir reprendiendo los tramos» cortados.

Además, el Gobierno cuenta con que ya el «lunes se desarrolle el servicio sin planes alternativos en los puntos que se están analizando y por lo tanto llegue la «normalidad» a los trenes de Rodalies.

Con este calendario sobre la mesa, el Gobierno cree que los usuarios podrán volver a la situación previa a la crisis de Rodalies de la última semana, a pesar de mantener las restricciones por las obras en la R3 y algunos puntos que afectan a los trabajos por el accidente de Gelida.

A pesar de la situación, la consellera continúa siendo optimista en habla de la posibilidad de poner el servicio de Rodalies a punto. Cuando asumió el cargo, de hecho, habló de un plazo de dos años para tener la red con cierta operativa mejorada por las obras que estaban en marcha y que empezarían. Este martes, Paneque no se ha aventurado a repetir el plazo concreto pero tampoco ha querido contradecirse. «Nos marcamos dos años para estabilizar el sistema y que Rodalies operara con normalidad. El Gobierno está determinado a que Rodalies sea un servicio digno lo más pronto posible», se ha limitado a dir.

Al margen de la manifestación

Por otro lado, preguntada por si el Gobierno apoyaría a las movilizaciones convocadas por las plataformas de usuarios de trenes para el 7 de febrero, Paneque ha querido desvincular el ejecutivo de la cita pero sin rechazar sus argumentos. Después de explicar que han sido «reunidos diariamente con las plataformas» durante esta crisis, la consellera ha considerado que «el Gobierno lo que tiene que hacer es gobernar y gestionar, respetando absolutamente las manifestaciones; pero el Gobierno no tiene que participar de manifestaciones sino trabajar».

Por último, ha querido garantizar que cualquier decisión tomada estos días y todos los operativos llevados a cabo han sido puestos en conocimiento del presidente, Salvador Illa, que sigue ingresado en el Vall d'Hebrón. «El presidente está con ganas y está en todo momento informado de los aspectos más relevantes», ha dicho.