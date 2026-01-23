PortAventura busca trabajadores para la nueva temporada: vacantes en parques, hoteles y restaurantes

PortAventura World ha puesto en marcha su proceso de selección de personal para la temporada 2026 con nuevas ofertas de empleo. El resort busca incorporar profesionales para sus áreas de restauración, parques y hoteles, con vacantes dirigidas tanto a perfiles con experiencia en hostelería como a personas interesadas en trabajar de cara al público en un entorno turístico y de ocio.

Una parte destacada de la convocatoria se centra en el área de restauración, con puestos tanto en sala como en cocina. En este ámbito se buscan jefes y segundos de cocina, así como cocineros, responsables de la planificación de la producción, la gestión de equipos, el control de inventarios y el cumplimiento del sistema APPCC.

En sala, las vacantes incluyen encargados de servicio, especialistas y operadores de servicio a mesa, con funciones de organización del servicio, atención al cliente y supervisión de la operativa diaria. Para estos puestos, la compañía requiere una experiencia mínima de dos años en hostelería, formación profesional en la rama correspondiente, conocimientos de APPCC y manejo básico de herramientas informáticas.

El dominio del inglés es valorable, especialmente en los puestos de atención al cliente, así como la experiencia en gestión de equipos. A cambio, PortAventura World ofrece contratos fijos discontinuos, formación continua, posibilidades de desarrollo profesional y beneficios para empleados dentro de una empresa líder del sector turístico.

Además, el resort ha lanzado una convocatoria específica con 50 vacantes para asistentes de parques y hoteles. Estos puestos están orientados a perfiles dinámicos y con actitud positiva, y pueden desarrollarse en áreas como atracciones, admisiones, parking, tiendas, juegos, restauración, espectáculos o cocina, siempre con el foco puesto en la seguridad y la experiencia del visitante.

Los requisitos para estos perfiles incluyen dominio del español, disponibilidad inmediata, formación media o superior y orientación al cliente, siendo los idiomas adicionales un valor añadido. Las condiciones contemplan contratos fijos discontinuos o eventuales, jornadas compatibles con estudios u otras necesidades, un entorno de trabajo dinámico y oportunidades de crecimiento interno.

Las personas interesadas en optar a uno de estos puestos pueden inscribirse a través de la web oficial de PortAventura World, accediendo al apartado “Trabaja con nosotros”, donde es posible consultar las ofertas activas o enviar el currículum directamente. Esta campaña de contratación se enmarca en un periodo de cambios en el resort, que prepara nuevas experiencias para la nueva temporada y acomete importantes trabajos de mantenimiento y renovación, como las modificaciones en Dragon Khan, que podrían afectar a su operatividad al inicio de la temporada.