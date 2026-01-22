La revolución de PortAventura en la Polynesia: puentes colgantes y desafíos para explorar la jungla

PortAventura World prepara una profunda renovación de la zona de Polynesia con la llegada de Makamanu Jungle, The Adventure Trek, una nueva experiencia de exploración al aire libre que abrirá sus puertas este verano. La propuesta invita a los visitantes a vivir el parque desde dentro, recorriendo senderos, pasarelas y puentes colgantes integrados en el entorno natural.

Pensada para un público familiar, Makamanu Jungle propone un recorrido inmersivo a través de la jungla, con distintos desafíos que despiertan el espíritu aventurero tanto de niños como de adultos. Lejos de ser una atracción tradicional, se trata de una experiencia activa que pone el foco en la exploración, el descubrimiento y la conexión con la naturaleza.

El nuevo espacio recupera la esencia original del enclave donde durante años se celebró el emblemático espectáculo Aves del Paraíso, desaparecido en 2024, y lo reinterpreta desde una mirada más participativa. El nombre Makamanu, inspirado en la mitología polinesia y asociado a la “mirada del ave”, refuerza el carácter simbólico y salvaje del recorrido.

Desde PortAventura World destacan que esta incorporación forma parte de una estrategia más amplia para diversificar la oferta y seguir sorprendiendo al visitante. “Queremos seguir creando vivencias únicas para todos los públicos”, ha afirmado el director general del resort, Fernando Aldecoa, durante la presentación oficial de las novedades.

Makamanu Jungle será una de las dos grandes aperturas del verano de 2026. La otra será Coral Bay, La Leyenda Perdida, una nueva zona acuática de 6.000 m² en Caribe Aquatic Park que incluirá una water coaster familiar única en Europa y una piscina de obstáculos inédita a escala mundial, consolidando una temporada clave para el futuro del complejo.