PortAventura tendrá una nueva zona acuática de 6.000 m² con una piscina única en el mundo

PortAventura World sigue reforzando su apuesta por el ocio familiar con el anuncio de Coral Bay, La Leyenda Perdida, una nueva área acuática de 6.000 metros cuadrados que se incorporará a Caribe Aquatic Park a partir de este verano. La nueva zona promete convertirse en uno de los grandes reclamos del resort gracias a una combinación de tematización inmersiva y atracciones inéditas en el panorama europeo.

Ambientada en una bahía pirata emergida tras siglos bajo el mar, Coral Bay ofrecerá una experiencia pensada para todas las edades. Su gran estrella será una water coaster familiar única en Europa, una piscina de aventuras con una pista de obstáculos acuática única en el mundo, que ha sido diseñada para disfrutarse en grupo.

El nuevo espacio incluirá también nuevos toboganes y un punto de restauración integrado en la tematización. Con esta ampliación, Caribe Aquatic Park refuerza su posicionamiento como uno de los parques acuáticos familiares de referencia en Europa.

Desde la dirección del resort subrayan que la propuesta responde a la escucha activa de los visitantes y a la voluntad de seguir evolucionando la oferta. “Trabajamos para ofrecer experiencias cada vez más memorables y diferenciales”, ha señalado el director general de PortAventura World, Fernando Aldecoa, durante la presentación de las novedades en Fitur.

Coral Bay no llegará sola. Este verano, PortAventura World estrenará también Makamanu Jungle, The Adventure Trek, una nueva experiencia de exploración en la zona de Polynesia de PortAventura Park que apuesta por la aventura en plena naturaleza y que completará una de las mayores renovaciones recientes del resort.