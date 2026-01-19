Los pueblos de Tarragona que ya superan los 75 litros por la borrasca Harry… y aún no ha terminado

La borrasca Harry ha dejado acumulaciones de lluvia excepcionales en la demarcación de Tarragona desde el viernes y durante todo el fin de semana, con varios municipios que superan los 100 litros por metro cuadrado y algunos que rozan o superan los 120 mm, según datos del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat).

Los registros más elevados se han concentrado en el Baix Camp, el Priorat, la Conca de Barberà y el Tarragonès, comarcas que han estado bajo avisos por intensidad y acumulación de lluvia. El valor más alto se ha medido en Montbrió del Camp, donde han caído 127 litros, seguido del pantano de Siurana, con 113,5 mm, y Constantí, con 104,3 mm.

Pueblos con más lluvia acumulada por la borrasca Harry

Montbrió del Camp (Baix Camp): 127 mm Pantà de Siurana (Priorat): 113,5 mm Constantí (Tarragonès): 104,3 mm Prades (Baix Camp): 99,6 mm La Selva del Camp (Baix Camp): 98,3 mm Blancafort (Conca de Barberà): 91,1 mm Tarragona – Complex Educatiu (Tarragonès): 85,2 mm L’Espluga de Francolí (Conca de Barberà): 85,2 mm Riudecanyes (Baix Camp): 84,8 mm Ulldemolins (Priorat): 84,5 mm Mont-roig del Camp (Baix Camp): 81,5 mm Reus – Centre de Lectura (Baix Camp): 78,8 mm Vinyols i els Arcs – Cambrils (Baix Camp): 78,2 mm

En varios puntos, además, se han registrado episodios de lluvia muy intensa, con más de 20 litros en apenas 30 minutos, lo que ha provocado acumulaciones rápidas de agua, pequeños desbordamientos y problemas puntuales en la red viaria.

Incidencias y alertas activadas

El temporal ha generado avisos a los servicios de emergencia con actuaciones por acumulaciones de agua, desprendimientos o caída de árboles. Protección Civil ha mantenido activo el plan Inuncat, y ha pedido extremar la precaución cerca de ríos, rieras y zonas inundables, ya que la lluvia acumulada está incrementando los caudales.

El episodio de lluvia en Tarragona se enmarca en un temporal más amplio que ha afectado a buena parte de Catalunya, con nevadas abundantes en el Pirineo y un fuerte temporal marítimo, aunque el sur del país ha sido una de las zonas donde la lluvia ha tenido un impacto más persistente.

Todavía se esperan más lluvias

Según la previsión meteorológica, la inestabilidad continuará en las próximas horas, con posibilidad de nuevos chubascos localmente intensos en el litoral y prelitoral de Tarragona. Protecció Civil insiste en la prudencia en los desplazamientos y en evitar cruzar rieras o zonas anegadas, especialmente tras varios días consecutivos de lluvia.

La borrasca Harry, que ya ha dejado registros muy por encima de la media de enero en numerosos municipios tarraconenses, podría seguir sumando litros antes de dar definitivamente por cerrado el episodio.