Casi un 70% de los tarraconenses no disfrutan de la Navidad por este motivo

Un estudio revela que la mayoría de los tarraconenses no disfruta plenamente de las fiestas

El 57,6% de los encuestados en Tarragona coincide con alguien que encaja con la definición de

El 57,6% de los encuestados en Tarragona coincide con alguien que encaja con la definición de "cuñao" al menos dos veces durante las fiestas de Navidad.Cedida

Daniel Cabezas Ramírez
Publicado por
Daniel Cabezas RamírezRedactor

Creado:

Actualizado:

El 68,6% de los tarraconenses no disfruta plenamente de la Navidad por la presencia de familiares y amigos conocidos como “cuñaos”, según un estudio realizado a 10.000 personas por casino.org. El término, popular en las redes sociales, describe a quienes imponen sus opiniones, hacen comentarios inoportunos o generan tensión en las reuniones familiares.

Los datos indican que el 57,6% coincide con alguien que encaja en esta definición al menos dos veces durante las fiestas, especialmente en celebraciones como Fin de Año y el día de Reyes. Un 22,1% asegura que se encuentra con su “cuñao” en cada comida o cena navideña, mientras que un 25,9% pasa todas las fiestas con una persona que identifica como tal.

El estudio también perfila al “cuñao tipo”: un hombre de la Generación X (44-59 años), con tendencia política de derechas (30,1%), estatura entre 1,50 y 1,60 metros y atractivo valorado en 2,9 sobre 5. Sus temas habituales son la política (83,6%), historias personales que suelen ser dudosas (68,3%), economía (60%) y deportes (58,8%).

Los conflictos más habituales, según el 70,5% de los encuestados, se deben a su insistencia por tener siempre la razón, seguidos por preguntas incómodas (63,1%) y bromas que otros no consideran “inofensivas” (44,7%). Ante estas situaciones tensas provocadas por sus actitudes, el 58,9% reconoce que los confronta y el 53,8% intenta cambiar de tema para evitar discusiones.

El psicólogo y profesor Joan Gea explica que convivir con personas narcisistas durante las fiestas implica enfrentarse a su constante búsqueda de validación y autoestima frágil. Reconocer esta inseguridad subyacente ayuda a establecer límites y mantener la estabilidad emocional durante las reuniones.

El informe también destaca que el “cuñao” suele presumir de sus habilidades: dar buenos consejos de vida (81,6%), destacar en trabajos manuales (76%), conducir mejor que los demás (71,5%) o desenvolverse en la cocina (57,4%). Su presencia en redes sociales es notable en Twitter/X (71,3%), Facebook (64,3%) e Instagram (51,8%). Aun así, el 76,6% de los encuestados no lo considera un “trol”.

