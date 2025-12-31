Casi un 70% de los tarraconenses no disfrutan de la Navidad por este motivo

El 57,6% de los encuestados en Tarragona coincide con alguien que encaja con la definición de "cuñao" al menos dos veces durante las fiestas de Navidad.Cedida

El 68,6% de los tarraconenses no disfruta plenamente de la Navidad por la presencia de familiares y amigos conocidos como “cuñaos”, según un estudio realizado a 10.000 personas por casino.org. El término, popular en las redes sociales, describe a quienes imponen sus opiniones, hacen comentarios inoportunos o generan tensión en las reuniones familiares.

Los datos indican que el 57,6% coincide con alguien que encaja en esta definición al menos dos veces durante las fiestas, especialmente en celebraciones como Fin de Año y el día de Reyes. Un 22,1% asegura que se encuentra con su “cuñao” en cada comida o cena navideña, mientras que un 25,9% pasa todas las fiestas con una persona que identifica como tal.

El estudio también perfila al “cuñao tipo”: un hombre de la Generación X (44-59 años), con tendencia política de derechas (30,1%), estatura entre 1,50 y 1,60 metros y atractivo valorado en 2,9 sobre 5. Sus temas habituales son la política (83,6%), historias personales que suelen ser dudosas (68,3%), economía (60%) y deportes (58,8%).

Los conflictos más habituales, según el 70,5% de los encuestados, se deben a su insistencia por tener siempre la razón, seguidos por preguntas incómodas (63,1%) y bromas que otros no consideran “inofensivas” (44,7%). Ante estas situaciones tensas provocadas por sus actitudes, el 58,9% reconoce que los confronta y el 53,8% intenta cambiar de tema para evitar discusiones.

El psicólogo y profesor Joan Gea explica que convivir con personas narcisistas durante las fiestas implica enfrentarse a su constante búsqueda de validación y autoestima frágil. Reconocer esta inseguridad subyacente ayuda a establecer límites y mantener la estabilidad emocional durante las reuniones.

El informe también destaca que el “cuñao” suele presumir de sus habilidades: dar buenos consejos de vida (81,6%), destacar en trabajos manuales (76%), conducir mejor que los demás (71,5%) o desenvolverse en la cocina (57,4%). Su presencia en redes sociales es notable en Twitter/X (71,3%), Facebook (64,3%) e Instagram (51,8%). Aun así, el 76,6% de los encuestados no lo considera un “trol”.