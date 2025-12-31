La pastelería que hace el mejor roscón de Reyes de Tarragona: destaca en Cataluña y España

La provincia de Tarragona ya tiene representante en el mapa de los mejores roscones de Reyes de España elaborado por la revista Viajar. En el mapa, donde aparece un roscón por cada provincia, la publicación ha seleccionado al obrador Passions, l’Origen del Pa como la referencia tarraconense de este dulce tradicional.

La revista recorre todas las provincias del país en busca de los roscones más destacados, poniendo el acento en pastelerías artesanas y obradores que trabajan con recetas clásicas y elaboraciones cuidadas. En este contexto, Passions ha sido la opción elegida para Tarragona por la calidad de su producto y su fidelidad a los sabores tradicionales.

Mapa con las pastelerías donde se hacen los mejores roscones de Reyes de España.Revista Viajar

La elección no es casual. En 2024, Passions se alzó con el premio al Mejor Roscón de Reyes clásico de Cataluña en un concurso celebrado en Barcelona y organizado por profesionales del sector. El jurado valoró tanto la apariencia del roscón como su textura y sabor tras una cata a ciegas entre los finalistas.

La receta premiada se basa en un brioche tierno y esponjoso, elaborado con una fermentación cuidada, y un relleno de masa de mazapán que remite a los sabores más clásicos. Desde el obrador explican que el resultado es fruto de un proceso constante de prueba y mejora, más que de un secreto concreto.

Passions es un negocio familiar con el obrador situado en Calafell y varios puntos de venta en la demarcación, concretamente en Calafell y El Vendrell, además de Vilanova i la Geltrú. El reconocimiento de Viajar refuerza así una trayectoria que ya había sido avalada por el sector profesional y consolida a Passions como una de las pastelerías de referencia en Tarragona durante la campaña de Navidad.