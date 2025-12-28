Protección Civil desactiva el Inuncat en Tarragona pero mantiene varias prealertas por toda Cataluña

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Después de tres días de levantada, esta mañana Protección Civil de la Generalitat ha desactivado la Alerta del plan INUNCAT para la finalización de los avisos de fuerte oleaje, intensidad y acumulación de lluvia. Aun así, el plan se mantiene en prealerta para hacer seguimiento de los caudales de los ríos que todavía se encuentran por encima del habitual en la zona de Girona.

Además, para hoy el domingo sigue el peligro de avalanchas fuerte en algunos puntos del Pirineo oriental, por lo cual se mantiene en prealerta el plan Allaucat y se pide evitar las actividades de montaña fuera de las pistas y zonas controladas. El peligro es fuerte (4 en una escala de 5) al Ter-Freser y a la mitad oriental de la Vertiente Norte del Cadí-Moixeró, del Prepirineo y del Perafita-Puigpedrós.

Hoy domingo todavía puede haber precipitaciones en las comarcas del litoral y prelitoral, pero sin avisos de intensidad de lluvia. Los avisos por fuerte oleaje y nieve también han finalizado la pasada madrugada.

Después de tres días con mucha lluvia, el terreno está muy húmedo y puede haber desprendimientos, caídas de árboles y mobiliario urbano, también en las zonas de costa por los efectos del fuerte oleaje. Por eso se pide mucha precaución. Aparte, si se tienen que hacer desplazamientos en el medio natural, hace falta ir bien equipado e informarse antes de la situación en la zona.

Con respecto a los caudales de los ríos, la Agencia Catalana del Agua (ACA) ha informado esta mañana que los caudales se van normalizando aunque en las comarcas de Girona y Osona se encuentran por encima el habitual. Se recomienda precaución y no acercarse a los cauces ni cruzar puntos bajos. El río Ter en Sant Joan de les Abadesses todavía se encuentra en nivel alto, así como también el Ter en Masies de Roda.

Aparte, anoche se empezó a desembalsar agua en los pantanos de Susqueda y Pasteral. Se está haciendo de manera gradual y sin previsión de finalización y la afectación será nula o moderada. Protección Civil ya avisó en los municipios aguas abajo de la recomendación de no acercarse al cauce.

Según el Servicio Meteorológico de Cataluña (SMC) en este episodio se han acumulado hasta 215.9 litros en Cantonigros (Osona); 201.5 en Molló (Ripollès) y 194.6 en Puig Sesolles (Vallès Oriental).

En este episodio, que empezó el día de Navidad y se ha alargado hasta hoy el domingo, el teléfono de emergencias 112 ha recibido más de un millar de llamadas (1.098) por 735 expedientes. Les comarcas con más llamadas han sido el Barcelonès (200) seguido del Maresme (95) y Gironès (78).

Los Bomberos de la Generalitat han recibido, desde las 20.00 horas de ayer, 27 de diciembre y hasta las 10 de esta mañana, 50 avisos directamente relacionados con la situación meteorológica. Ninguno de los incidentes ha sido grave y no se han producido daños personales. Se ha tratado de avisos para retirar árboles o ramas caídos a la vía pública, avisos por desprendimientos en carreteras, e inundaciones de agua en edificios (bajos y terrazas, principalmente), entre otros.

En total, desde el inicio del episodio, los Bomberos de la Generalitat han recibido 561 avisos. 15 de estos se han producido en la región de emergencias de Tarragona y 4 a la de Terres de l'Ebre.

A pesar de la mejora de las condiciones meteorológicas, hoy, los Bomberos de la Generalitat continúan muy atentos a la evolución del riesgo de avalanchas. Así, hoy también han reforzado la unidad GRAE, la cual hoy ha activado más personal de la unidad de Montaña, que realizará rutas preventivas de reconocimiento del territorio y seguimiento del riesgo de avalanchas a la Vall Fosca, la Cerdanya, y el Ripollès, entre otras zonas.