Tarragona concentra las últimas lluvias del temporal de levante

La levantada va a la baja con una última serie de lluvias moderadas esta madrugada del domingo a las Terres de l'Ebre. Sobresalen registros como los 39 litros en el PN de los Ports (145 litros acumulados en las últimas 32 horas), los 21,6 litros de Mas de Barberans o los 17,6 litros de Ulldecona-los Valentins, según los datos de las estaciones del Servicio Meteorológico de Cataluña (SMC).

En paralelo, el volumen de los ríos se han moderado en las comarcas de Gerona y la Agencia Catalana del Agua (ACA) informa de que los caudales del Onyar, el Fluvià, la Muga, la Tordera y el Ges están normalizados pero por encima de los valores ordinarios. El riesgo de avalanchas es fuerte en el Pirineo Oriental con gruesos de nieve nueva de más de un metro a partir de los 2.000 metros.

En tres días -del 25 al 27 de diciembre-, han caído 87 centímetros de nieve nueva a Ulldeter (2.410 metros), con 111 centímetros de nieve acumulada, y 35 centímetros a Núria (1.971 metros), con 88 centímetros de nieve acumulada, el grosor máximo desde principios de 2018, cuando superó los 120 centímetros, según ha detallado el SMC.

Por todo ello, el riesgo de avalanchas este domingo es fuerte (nivel 4 sobre 5) al sector Ter-Freser, a la mitad oriental de la Vertiente Nord Cadi-Moixeró, al sector del Prepirineo y a Perafita-Puigpedrós, informa al Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña (ICGC). En el resto de sectores, el peligro de avalanchas es entre moderado (nivel 2 sobre 5) y marcado (nivel 3 sobre 5).

Con respecto a las afectaciones viarias por la nevada, son obligatorias las cadenas en la BV-4031 en el cuello de la Crucecita y para acceder a la estación de esquí de Puerto Ainé, mientras que la BV-4024 se encuentra corte por el fuerte viento y la nieve en el tramo final de acceso al cuello de Pal. Una cincuentena de vehículos se quedaron atrapados por la nevada ayer sábado a la noche en la GIV-4016 y la GI-400 entre Toses y la Collada de Toses, en el Ripollès. Los vehículos tuvieron que ser retirados con la colaboración de Mossos d'Esquadra, Bomberos de la Generalitat y de una máquina quitanieves.

900 llamadas al 112 y 450 servicios de los Bomberos

Protección Civil mantiene en fase de alerta el plan Inuncat por una levantada que ha dejado cerca de 900 llamadas en el teléfono de emergencias 112, principalmente desde el Barcelonès (175), Maresme (85) y Gironès (75). Los Bomberos de la Generalitat habían realizado hasta ayer el sábado por la tarde un total de 450 servicios relacionados con el temporal, la gran mayoría al metropolitano norte (144); Gerona (139) y metropolitano sur (103). Entre las incidencias destacadas, una mujer resultó herida crítica al caerle a encima una farola en Sabadell. El incidente se produjo en el paseo de la plaza Major con calle de la Pedregar y también dejó a un hombre menos grave.

También se hizo una búsqueda de un surfista desaparecido en la playa de Gavà (Baix Llobregat). Los equipos de emergencias confirmaron finalmente que el hombre había salido por su propio pie y se encontraba en buen estado.

200 litros en Osona , Ripollès y parte alta del Montseny

Les lluvias del episodio de llevantada han rondado los 200 litros en puntos de Osona, el Ripollès y la parte alta del Montseny. Destacan cantidades de precipitación como los 214,3 litros de Cantonigròs, los 199,2 litros de Molló-Fabert, los 194,5 litros del Puig Sesolles, los 166,6 litros de Viladrau o los 150,4 litros del pantano de Sau, según el Servicio Meteorológico de Cataluña.

Fuerte oleaje en l'EscalaFuerte oleaje en l'Escala

Un cartel que avisa de las riadas repentinas del río Fluvià, a EsponellàUn cartel que avisa de las riadas repentinas del río Fluvià, a Esponellà

Curiosos haciendo fotos de las olas en l'EscalaCuriosos haciendo fotos de las olas en l'Escala